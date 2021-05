El sindicato UGT ha denunciado el estado de la base de ambulancias del Soporte Vital básico (SVB) y del Transporte No Asistido (TNA) de Calp, cuyas instalaciones, que califican de “tecermundistas”, carecen de agua caliente, no hay aire acondicionado ni calefacción, tienen baños sin puerta y la instalación eléctrica es muy antigua.

Por todo ello desde UGT han remitido un escrito a la empresa de Ambulancias Ayuda, para requerirle que “saque a sus trabajadores urgentemente de esa ubicación dado el peligro de incendio, y las circunstancias de insalubridad” en las que se encuentra esta base propiedad del ayuntamiento, en base a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que no disponen ni de sitio reservado para las ambulancias.

Fuentes de UGT aseguran que el estado lamentable de las instalaciones se debe a que son muy antiguas y no han recibido ninguna inversión para mejorarlas. De hecho se trata de un antiguo dispensador de billetes de los autobuses reconvertido en base de ambulancias, pero con la mínima inversión sin renovar la instalación eléctrica. Es más, el lugar de descanso de la TNA está dentro de lo que era un baño adaptado, incluso han tenido que encintar puertas y ventanas.

Esto ha producido que el local carezca de calefacción o aire acondicionado, al no soportar su instalación esa potencia. Además estas mismas fuentes indican que el pasado mes de febrero se quemó una fase de la instalación, que afortunadamente no prendió fuego a nada gracias a la rápida actuación de los sanitarios estaban en ese momento allí.

Desde esa fecha se ha comunicado al ayuntamiento de Calp por diferentes vías pero, según aseguran, “nadie hace nada con el peligro que esto supone”. Los trabajadores incluso tienen miedo de recargar las PDA necesarias para su trabajo, ante el riesgo de que se produzca un nuevo incendio.

Igualmente desde UGT denuncian que el ayuntamiento se ofrezca a gestionar el transporte sanitario, “cuando no asume ni la reparación de su local, con un coste infinitamente menor, y si esto con el peligro que conlleva no lo hace no queremos ni imaginarnos como gestionaría el transporte sanitario de la población.