Existen cientos y cientos de consejos para la prevención de enfermedades. Desde tomar ciertos alimentos hasta realizar ejercicio físico o cambiar determinados hábitos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con nuestra movilidad en la ciudad o el pueblo donde vivimos.

Y es que dejar el coche quieto, sin moverlo, puede ayudarnos a mejorar nuestra salud. Precisamente en ello pone el énfasis el lema de la Semana Europea de la Movilidad de este año 2021: «Por tu salud, muévete de forma sostenible».

Esta iniciativa, que se celebrará desde el 16 septiembre hasta el día 22 del mismo mes, tratará de concienciar con múltiples actividades a lo largo de toda nuestra geografía para que se fomente el uso de medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta, el patinete o directamente el transporte público, en detrimento del tradicional coche.

Ya no solo porque se reduce la emisión de CO2 a la atmósfera, lo que ya es suficientemente relevante, sino porque, además, se convierte en una herramienta idónea en la prevención de la salud.

El empleo del transporte público permite a la gente mayor recibir más estímulos y tener un estilo de vida más activo

Así, por ejemplo, el uso del transporte público puede conllevar beneficios en la salud mental de nuestras personas mayores. El hecho de que se puedan desplazar de un lugar a otro les permite recibir un mayor número de estímulos para tener un modelo de vida más activa y alejada de la soledad.

Y para gente no tan mayor, el hecho de desplazarse a pie o en bicicleta, además de los beneficios provocados por el propio ejercicio físico en sí, permite liberar endorfinas que ayudan a reducir la depresión y la ansiedad. Además, el hecho de desplazarse en bicicleta ayuda a fortalecer el corazón y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, que haya un etorno urbano con una menor cantidad de vehículos urbanos permitirá reducir la contaminación atmosférica, de modo que el aire que respiremos será más limpio, lo que contribuirá a reducir las posibilidades de contraer enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación.

No se trata de un tema baladí, puesto que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 376.000 personas mueren cada año en la Unión Europea debido a la mala calidad del aire.

Más de 300 poblaciones

En este sentido, más de 300 poblaciones de toda España se han sumado a la Semana Europea de Movilidad con distintas actividades entre las que destacan los días de transporte público gratuito para evitar el empleo del coche, marchas en bici, paseos para descubrir nuestras ciudades a pie, patinadas, talleres infantiles o exposiciones para concienciar sobre el peligro de la contaminación generada por los coches.

¿Qué se puede hacer?

¿Y qué puede hacer un ciudadano de a pie para ayudar en ese compromiso con la movilidad sostenible? Se abren múltiples oportunidades para descubrir que se puede reducir el uso del vehículo privado.

Así, por ejemplo, se puede utilizar el autobús, metro o tranvía para ir al trabajo o desplazarse por la ciudad; se puede tratar de compartir vehículo si no se pudiera emplear ese transporte público; se puede usar la bicicleta u otras alternativas como los patinetes eléctricos... o incluso apostar por un vehículo eléctrico, aunque sea a través de un alquiler.

Transporte y movilidad sostenible

El Ayuntamiento de Torrent, con el objetivo de promover entre la ciudadanía prácticas de movilidad sostenibles, ha preparado un completo programa de actividades con motivo de la Semana de la Movilidad, que este año, con el lema «Més a Torrent», se celebra del 16 al 22 de septiembre.

Puedes ampliar la información pulsando aquí.

Por tercer año consecutivo, los escolares de Aldaia podrán participar en el concurso de dibujo «La bici de tus sueños» y ganar una de las 17 bicicletas que sortea el ayuntamiento. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de las actividades programadas en la Semana de la Movilidad 2021, contará con dos categorías: infantil de 3 a 5 años y júnior de 6 a 12 años.

Puedes ampliar la información pulsando aquí.

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Paiporta ha organitzat entre els dies 17 i 26 de setembre les activitats per a celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat, a la qual se suma el consistori per setè any consecutiu. A través d’estes activitats, la regidoria "pretén avançar cap a una mobilitat sostenible, cap a un poble més amable i habitable".

Puedes ampliar la información pulsando aquí.

Iberdrola es consciente de la necesidad de impulsar la electromovilidad a través de actuaciones coordinadas con los principales agentes implicados. Por ello, continúa promoviendo oportunidades para generar un ecosistema industrial y comercial más innovador, verde y limpio que permita consolidar el desarrollo de la movilidad sostenible en nuestro país.

Puedes ampliar la información pulsando aquí.

Les ajudes de la convocatòria Reacciona de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació s’han convertit en la brúixola de les actuacions mediambientals dels ajuntaments de les comarques valencianes. En este sentit, des de la delegació de Mobilitat Sostenible es destinen 750.000 euros per a la redacció i l’execució de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural "per vertebrar el territori i fomentar la mobilitat saludable sobre infraestructures ja existents".

Puedes ampliar la información pulsando aquí.

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha destacado la necesidad de «conseguir una ‘Movilidad sostenible, saludable y segura’», el tema elegido por la Comisión Europea para la Semana Europea de la Movilidad, que se inicia el jueves 16 de septiembre y finaliza el miércoles 22, fecha en que se celebra el Día Europeo Sin Coches, y que será gratuito viajar en el Tram de Castelló, Metrovalencia, MetroBus y Tram de Alicante.

Puedes ampliar la información pulsando aquí.

Quart de Poblet es un referente europeo indiscutible en políticas de movilidad sostenible. Cuando aún muchas localidades desconocían lo que significa ser un municipio neutro en carbono, el municipio de l’Horta Sud ya elaboró hace años una estrategia para reducir la huella de CO2.

Puedes ampliar la información pulsando aquí.