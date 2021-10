"¿Ya se puede entrar en el ambulatorio? No lo sabía", comentaba un paciente mayor a la puerta de su centro de salud en el barrio de Malilla. No era el único. Muchos se acercaban de urgencia sin saber que era el primer día en el que no habría filtros de entrada en la puerta y, por inercia, seguían haciendo cola en la entrada esperando que alguien les indicara qué hacer. La fuerza de la costumbre después de meses de normas anticovid.

La vuelta a la presencialidad 100 % en las consultas a partir de hoy lunes fue una de los grandes anuncios que hizo el pasado martes el president Ximo Puig en el último día de los vacunódromos. En este paseo hacia la "nueva normalidad" que empezará este sábado 9 d'Octubre, la vuelta a la presencialidad de los centros de salud era un paso más, además esperado por los pacientes. Este nuevo paso ha llegado, sin embargo, sin "mejoras añadidas" ni en el campo de recursos humanos ni de instalaciones ni espacios para garantizar que las salas de espera no se conviertan en puntos de contagio, algo sobre lo que vienen quejándose los sindicatos.

Esta misma mañana desde el sindicato CSIF han pedido más medios lamentando que la apertura total de los centros se haga "sin suficientes recursos". "No hay plantilla de personal suficiente ni una revisión de las infraestructuras, ni tampoco un plan de mejora de la atención", critican. Desde el sindicato recuerdan que los pacientes están volviendo a la Primaria de forma presencial en las mismas fechas en las que se están terminando los contratos de refuerzo estival "lo que en la práctica supone una merma real de plantillas, dada la carencia de profesioanles", ahondan desde CSIF.

Normalidad y pequeñas disfunciones

Desde la Conselleria de Sanidad se ha informado que el primer día de la recuperación de la normalidad en la red de atención primaria, en la que los pacientes pueden solicitar cita presencial en todos los centros de salud y con todos los profesionales, "está discurriendo con normalidad". Así, desde la dirección general de Asistencia Sanitaria se ha permanecido toda la mañana siguiendo el curso de la jornada, en la que únicamente ha habido algunas disfunciones aisladas en puntos muy concretos de la red de atención primaria. En estos casos, que puedan necesitar una adaptación más progresiva, se está interviniendo y se irán subsanando estas incidencias a lo largo de los próximos días.

Coincidiendo con la jornada de arranque de la presencialidad al 100 % en la Atención Primaria, el president Ximo Puig, ha visitado las instalaciones del nuevo centro de salud Raval-Universitat de Castelló de la Plana, que ha contado con una inversión de 2,3 millones de euros. En la visita ha estado acompañado por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló. Puig ha elogiado la labor y "capacidad de entrega" mostrada por el personal sanitario durante la pandemia, y ha remarcado que el Consell reforzó las plantillas para atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y ahora trabaja por incorporar de forma estructural un aumento de plazas ya en los próximos presupuestos de 2021.

Puig ha remarcado el "compromiso" del Consell con el sistema sanitario, como "pilar fundamental" del estado de bienestar. El Gobierno valenciano es consciente, ha indicado, de que "lo más importante son las personas", y ha agregado que garantizar la salud es un "instrumento fundamental" y una prioridad de la acción de gobierno. El president ha subrayado también que la recuperación de la presencialidad en la Atención Primaria demuestra que se "avanza en la normalización", con un servicio básico y primordial para la ciudadanía, al que se sumará de forma adicional la telemedicina, que ha demostrado también su utilidad.