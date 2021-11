El comercio local ha tenido que hacer frente a varias crisis y desafíos en los últimos años. Al margen de la pandemia de coronavirus, la liberalización de los horarios, el aumento de los costes, la escasez de suministros o las nuevas tecnologías también suponen un reto. La respuesta del sector, de vital importancia económica, cultural y de vertebración del territorio, ha sido ejemplar y afronta su recuperación con el respaldo de las administraciones y los fondos europeos.

«Ya veremos si llegamos a los números de años anteriores a 2020, pero tenemos la vista puesta hacia la prosperidad», afirma Juan Motilla, presidente de la Unió Gremial. Según los datos del INE, entre enero y septiembre de 2021, las ventas del comercio minorista en la Comunitat se han incrementado un 4,5 %, como la media en el conjunto de España, siendo la cuarta comunidad con mayor crecimiento. Además, la ocupación ha aumentado un 1,7 %, situándose como el territorio con mayor subida en el país.

Son cifras que muestran una recuperación frente al año de la pandemia que supuso, según los datos de la Oficina Pateco, una caída de las actividades comerciales del -8,5 % y del número de afiliados a la Seguridad Social del -2,5 % en la Comunitat. «La covid-19 provocó una paralización de toda la economía mundial, de la que no se ha librado ningún sector económico de la Comunitat, incluida la actividad comercial minorista», explica Rosana Seguí, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo.

Desde Confecomerç CV subrayan los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que cifran la pérdida del comercio local en 2020 en 2.070 millones, la más alta después de la hostelería. También insisten en las 39 actividades minoristas que sufrieron un impacto entre medio y crítico, lo que supone el 40,7 % y el 42,8 % respectivamente del tejido empresarial del comercio local valenciano.

Ahora, con el levantamiento de las restricciones y la contención de la pandemia por la vacunación masiva, el sector se encamina hacia la reactivación. Aunque hay otros factores que arrojan incertidumbre a este escenario. Confecomerç resalta los altos costes de energía, el aumento del precio de las materias primas, la subida de los fletes o la paralización del transporte. «La confluencia de estas circunstancias nos lleva a pensar que, si los parámetros se mantienen, podemos estar ante una previsión del 90% de la facturación de 2019 en este tercer trimestre. El sector no se ha recuperado y no está en niveles anteriores a la crisis, pero se encuentra en una etapa de reactivación», admite Rafael Torres, presidente de la confederación.

Por su parte, Juan Motilla no duda en afirmar que llevan años «perdiendo calidad de vida». Una de las causas es la liberalización de los horarios comerciales con aperturas dominicales, un ritmo de trabajo con el que, según él, solo se benefician a las grandes distribuidoras. «Los empleados ya no trabajan con horarios racionales y esto implica una dificultad tremenda. No podemos competir con las 90 horas aperturables», explica Motilla. La propuesta de la Unió Gremial es pasar de las 4.500 horas anuales establecidas a 3.500 horas, una situación para ellos más justa y que está en sintonía con el objetivo de conciliación de la Agenda 2030 de la Generalitat.

No obstante, el presidente de la Unió Gremial no se ha querido quedar solo con un mensaje negativo y se ha hecho eco de las palabras que José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de València, pronunció en la presentación de la jornada Retail Future, que fueron alentadoras sobre el futuro del sector. «Se espera que, con la internacionalización de nuestras empresas, el ahorro de las familias y el motor de la construcción, comercialmente tengamos una buena Navidad», explica Motilla.

