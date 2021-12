Para el sindicato de enfermería Satse ha llegado el momento de endurecer las medidas anticovid ante el aumento exponencial de contagios que ya se están registrando y el progresivo colapso que se está viendo en centros de salud y hospitales. Según un comunicado que han remitido esta mañana, desde el sindicato piden a las autoridades sanitarias tomar medidas "pronto" ya que la situación en 15 días "puede complicarse mucho" a tenor de cómo se está comportando la sexta ola y que ya hay hospitales con salas y UCI "al límite de su capacidad".

Así desde el sindicato piden al Consell que se incrementen las restricciones para la población, más allá del pasaporte covid, "limitando aforos en interiores, sobre todo en los casos que se impliquen la retirada de la mascarilla". A juicio del sindicato, el certificado covid en restaurantes y locales de ocio "está produciendo una sensación de falsa seguridad que ha relajado la responsabilidad individual de la población" y no hay que olvidar el papel que pueda jugar la variante ómicron.

Además, piden más control de aforos y acceso en hospitales y centros de salud, pidiendo el pasaporte covid a "profesionales, pacientes y acompañantes"; generalizar la PCR obligatoria para los ingresos y reabrir los vacunódromos para acelerar la vacunación "de los tramos de 40 a 60 años y de los profesionales".

Seguir vacunando a los niños en Navidad

Al hilo de las vacunaciones, desde Satse piden también que la inoculación de la vacuna pediátrica de Pfizer no pare en las fiestas navideñas ya que, según se ha planteado con la inmunización en los colegios, la campaña recién iniciada parará el próximo miércoles y no se reanudará hasta el próximo día 10 de enero.

"Satse espera que la Conselleria de Sanidad sea consciente de que el sistema sanitario valenciano tiene un límite para absorber ingresos y consultas y actúe en consecuencia con responsabilidad y coherencia. La situación ya no pilla de nuevas a la administración sanitaria. Esta vez no hay excusa para no actuar a tiempo, solo hay que fijarse en la 4ª ola para saber a donde puede llegar la 6ª”, añadieron.