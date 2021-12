Según el informe «Women In Business 2021» de Grant Thornton, en España solo el 34 % de los puestos directivos son mujeres y, en el caso de la Comunitat Valenciana, la cifra se reduce a un 26 %. Una evidencia que refleja que la paridad en términos de liderazgo aún se perfila lejana en el horizonte.

Así, bajo el lema «Cuando una mujer avanza, avanzamos todas» y para revertir esta dinámica, se celebró la pasada semana el primer Foro de Liderazgo Femenino, un encuentro impulsado por el Ayuntamiento de València, a través de València Activa, para visibilizar referentes del liderazgo en clave femenina.

Para ello, el encuentro contó con el testimonio de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad y, gracias a los cuales, las asistentes pudieron conocer la experiencia de aquellas mujeres capaces de abrir paso en múltiples esferas del conocimiento y que, a su vez, pueden servir de inspiración a otras mujeres.

En definitiva, un encuentro nacido para poner en valor tanto el talento como el liderazgo femenino y evidenciar, así, que «las mujeres no tienen límites».

En clave femenina

València Activa conectó a 200 lideresas en el primer Foro de Liderazgo Femenino, un encuentro para inspirar y romper los denominados «techos de cristal». Así, mediante este encuentro se visibilizó y conectó a mujeres transgresoras e inspiradoras en sus respectivos sectores, posibilitando un escenario de proyección para que sus voces puedan ser escuchadas en los espacios de decisión, llegar a los puntos donde reside el poder y fijar objetivos que impacten en nuestra sociedad.

De este modo, a través de tres mesas especializadas se abordaron cuestiones específicas relativas al liderazgo ejercido por las mujeres en campos como la investigación, la ciencia y la economía del conocimiento, así como casos transversales de liderazgo puesto en práctica por mujeres en sectores más masculinizados como el deporte, entre otros.

El encuentro abordó el liderazgo de forma transversal mediante diversas mesas temáticas de debate

En este sentido, la Comunitat Valenciana puede presumir de albergar un inconmensurable talento no solo capaz de incidir y transformar la sociedad valenciana a través de su alto grado de especialización, sino también de consolidarse como un referente a nivel nacional. Y es que, dejar a las mujeres atrás, como se advirtió en el foto, no es rentable. La estadística no engaña.

Así, cada vez más mujeres cursan estudios superiores con notables calificaciones y una presencia mayor en el aula. No obstante, entre los retos más reiterados durante la jornada se encuentra la presencia de mujeres en las carreras STEM, que siguen necesitando talento femenino. Foros como el presente son relevante porque evidencien casos de éxito en estas áreas.

Debates transversales

El talento valenciano, por fin, se escribe en femenino y tiene nombre y apellidos. Ellas son, como se reflejó en el foro, destacadas personalidades en sus campos de desarrollo profesional y las protagonistas de las diversas metas temáticas de debate que se celebraron durante el encuentro: «Lideresas en sectores masculinizados», «Mujer y liderazgo en ámbitos STEM» y «Mujer, liderazgo y sesgos inconscientes».

A través de estos se profundizó en aspectos relevantes como el síndrome del impostor, el síndrome de Sísifo o los denominados «muros de corbata». De este modo, el encuentro se erigió como un espacio de reivindicación y conocimiento compartido de la ciudad.

El foro tuvo como objetivo llegar a los puntos donde reside el poder y fijar metas que impacten en la sociedad

Como reiteró orgullosa Helena Díez, conductora del foro, hablar de mujeres influyentes es sinónimo de innovación, transformación digital, resiliencia y, sobre todo, talento. En tono jocoso, reivindicó el cambio de paradigma que permite pasar de la culpabilidad al empoderamiento sin olvidar aspectos tan decisivos como la sororidad.

«Hay una frase que dice que el infierno está lleno de mujeres que no ayudan a otras mujeres. Bien, os comunico que acabo de hablar con el infierno y está vacío». La invisibilización «pasó a la historia».

Puedes volver a visualizar el primer Foro de Liderazgo Femenino pulsando aquí.