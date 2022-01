Las altas superan a los contagios en un día con 39 muertes

Después de una semana y media de récords consecutivos de contagios de coronavirus, la notificación diaria de casos dejó este miércoles al menos dos buenas noticias. La primera, que se habían registrado 18.561 nuevos positivos de covid-19 en un día, un 15 % menos que los registrados el miércoles de la semana pasada y, la segunda, es que gracias a ello, las 21.818 altas médicas que se habían dado en un día a personas infectadas en esta pandemia (más de un millón) sobrepasaban a los nuevos casos detectados en 24 horas.

Es la segunda vez en el mes de enero que se da un día de bajada de casos -el último fue el pasado martes en mitad de una semana de máximos históricos- por lo que hasta que no pase la semana no se podrá saber si se trata de un caso puntual o del inicio de la esperada bajada de la sexta ola que los expertos esperaban para la semana pasada pero que se está haciendo de rogar.

Baja la incidencia

Lo cierto es que la cifra de incidencia acumulada de contagios a 7 días que ofrece el Ministerio de Sanidad lleva días anunciando un cambio de tendencia que, sin embargo, aún no se ha materializado. Cuando la incidencia a siete días está por debajo de la mitad de la incidencia a 14 días, se entiende que la tendencia va a cambiar. Esto sucedió hace casi dos semanas y sin embargo la sexta ola ha seguido subiendo en vertical en este tiempo. Eso sí, ayer tanto la incidencia de casos a 7 días como a 14 días bajó dejando los 4.173 casos por 100.000 habitantes a 14 días del martes como el récord no solo de la sexta ola, sino de toda la pandemia.

Y hasta que no empiecen a bajar los casos de forma real, los expertos recuerdan que no se notará un alivio en la cifra de hospitalizaciones que en esta ola, y gracias a las vacunas, no están suponiendo un colapso de las dimensiones del vivido el año pasado. La cifra de ingresados y en UCI se mantuvo ayer estable (1.860 hospitalizados, de los que 199 están en UCI) aunque desde que arrancó el año han aumentado de forma importante los ingresos diarios por covid. Durante la semana pasada, entraban cada día al hospital entre 217 y 290 personas, según los datos del ministerio, cuando en noviembre no pasaban del medio centenar.

La lista que ayer volvió a subir es la de fallecidos por covid-19: 8.480 valencianos tras notificar la Conselleria de Sanidad otras 39 muertes (acaecidas durante toda la semana). Según el detalle de edades se trata de 19 mujeres, de entre 56 y 101 años, y 20 hombres, de entre 53 y 95 años. Solo en lo que llevamos de semana se han registrado 95 decesos por covid, 363 en los 26 días que llevamos de mes.