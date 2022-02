Carlos San Juan: "Estoy emocionado y seguro de que los mayores no se van a quedar excluidos con este protocolo"

"Estoy emocionado y con la seguridad absoluta de que las personas mayores no van a quedar excluidos de la digitalización. Hoy es un gran día, y van a poder permanecer en una burbuja de bienestar analógico que es donde les corresponde estar". Son las declaraciones de Carlos San Juan, el valenciano que ha recogido 647.000 firmas en Change.org para pedir un trato humano para las personas mayores en los bancos, y que ha logrado que el Ministerio de Asuntos Económicos firme con la banca la actualización del protocolo de buenas prácticas suscrito en julio de 2021 donde se incluyen medidas contra la exclusión financiera de los mayores que venía solicitando este jubilado.

El plan incluye un compromiso de las entidades bancarias para mantener la atención personalizada en las oficinas entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde con preferencia para personas mayores en caso de aglomeraciones. Además, dará atención preferente por vía telefónica a este colectivo y mejorará los cajeros y apps de los bancos para hacerlos más accesibles para las personas mayores. También impulsará formaciones a las plantillas de los bancos, medidas de fomento de la educación financiera y digital y medidas de fomento de la digitalización entre otras cuestiones.

Además de estas medidas, la ministra Nadia Calviño ha anunciado que el Gobierno trabaja en en un anteproyecto de ley de Creación de Defensa del Cliente Financiero, . Además, también se trabaja para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, como persona interpuesta que vele por los clientes.

"No vean en mí a una persona, Carlos San Juan, sino que vean a miles de personas que fueron las que me motivaron a mí, que no han podido ni siquiera informarse de todo este movimiento y todo este cambio que hoy va a comenzar pero que lo van a agradecer. Quiero dar las gracias a las muchísimas firmas que hemos conseguido con esta campaña", aseguró San Juan tras la firma.

El jubilado dio las gracias a la ministra y el gobernador del Banco de España, y también a las entidades bancarias. "Todos ellos no solo han oído este clamor popular que ha habido, sino que han escuchado y respondido y lo han hecho en un plazo sensato: han hecho unas propuestas encaminadas a ayudar a digitalizar y han puesto el orden que humildemente les sugerí de establecer un orden de urgencia para las personas mayores", ha explicado San Juan..

Tras la firma de la actualización del protocolo de buenas prácticas, el Gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos agradeció que que "tanto el Ministerio de Asuntos Económicos como las diferentes Asociaciones haber planteado una respuesta rápida y concreta", y también ha agradecido "a los ciudadanos que les han permitido ser más conscientes de la problemática de la exclusión financiera".

Por su parte la vicepresidenta Nadia Calviño ha recordado que "estamos en un momento de intenso cambio, inmersos en una transformación digital y económica que se ha acelerado debido a la pandemia y que ha tenido un impacto muy importante para la economía, las relaciones sociales, la política y también para la forma en la que nos relacionamos. Por eso es absolutamente fundamental que las personas mayores puedan desarrollar sus vidas con plenitud y son necesarias actuaciones por parte del sector privado y también del sector público para que puedan tener acceso a medios de pago en el ámbito rural y muy especialmente en lo relacionado con el acompañamiento de nuestros mayores".

Calviño ha agradecido a las asociaciones de mayores hoy presentes, y "también a Carlos, que se ha convertido en un emblema", y que "junto con las asociaciones que llevan tiempo trabajando con una iniciativa y un empuje fundamentales para poder reaccionar de una forma rápida y eficaz en favor de ese progreso que nos permite mirar al futuro con esperanza y sin dejar a nadie atrás".