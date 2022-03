La ampliación de la estación de Atocha obliga a suprimir cuatro de las quince vías de alta velocidad

La construcción de la nueva estación pasante de Atocha-Almudena Grandes obliga a "dar de baja 4 de las 15 vías actuales de Puerta de Atocha, por lo que es necesario trasladar a Chamartín parte de los servicios [de alta velocidad] que actualmente se prestan desde esta estación".

Una vez ejecutada las obras de ampliación "la nueva configuración que tendrá la estación de Atocha una vez que finalicen las obras será de 14 vías en fondo de saco y 4 vías pasantes hacia Chamartín", según señala el Ministerio de Transportes en el Estudio informativo del nuevo complejo ferroviario de la estación de Madrid-Chamartín.

La reducción de las vías en la estación de Atocha para poder ampliarla, es otro de los motivos que está detrás de la propuesta de Adif de trasladar los servicios de alta velocidad de Alicante y València (y Murcia en un futuro) desde la estación de Atocha a la de Chamartín.

Solo un acuerdo de última hora, permitiría que los trenes baratos de alta velocidad se trasladan a Chamartín mientras que los trenes a precio habitual se mantengan en Atocha, según la petición que ha realizado la Generalitat al Ministerio de Transportes, tras criticar la medida.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, respondió ayer en el Senado a una pregunta sobre este asunto presentada por Pablo Ruz Villanueva, senador del PP por Alicante. Ruz Villanueva criticó que esta decisión es "política. Ya está bien de ultrajes, agravios afrentas a la Comunitat Valenciana, a los alicantinos, a los valencianos, castellonenses y murcianos".

El senador popular reivindicó que "el AVE a Alicante es la línea probablemente más rentable de España con más de 2 millones de usuarios anuales. Y ustedes ahora con esta decisión pretenden apartarnos, e incrementar el tiempo de duración del trayecto en un acto indiscutible de agravio a nuestra tierra". Por ello exigió al Gobierno: "Corrijan, rectifiquen, cambien esta decisión. Y háganlo de manera responsable para con nuestra tierra, porque nos parece absolutamente incalificable la actitud del señor Puig que ahora parece que se conforma con las migajas, mercadeando con los intereses de la Comunitat Valenciana".

La ministra inició su réplica al senador popular con ironía. "Usted parece que despertó ayer. La decisión de llevar la cabecera de las líneas de alta velocidad de Atocha a Chamartín es una decisión planificada desde hace muchísimo tiempo y conocida también en el sector. Cuando la línea Madrid-València se inauguró en 2010 tras años de estudios, proyectos y obras, el kilómetro cero estaba ya en Chamartín, no en Atocha", aseguró Raquel Sánchez Jiménez.

La titular de Transportes también recordó que "para mantener parada en ambas estaciones es necesario tener acabada la estación pasante de Atocha pero fue una actuación que ustedes no impulsaron suficientemente cuando estuvieron en el Gobierno. Hasta el punto de suspender el contrato para la redacción del proyecto básico entre los años 2012-2017 y eso que ustedes no eran ajenos a la situación de saturación de ambas estaciones ni al nuevo escenario de liberalización de los servicios de viajeros en el sector ferroviario", afeó la ministra a los populares.

Por ello señaló que "ahora que está proximo a entrar en servicio el nuevo túnel y están en marcha los proyectos de mejora de capacidad de las dos estaciones, la solución que se ha ofrecido es que los tráficos de Alicante salgan desde Chamartín. Con ello se evita la confusión a los viajeros sobre su estación de salida en Chamartín, que es una estación céntrica, comunicada por todos los medios de transporte públicos, situada en el centro del corazón financiero de la ciudad y con acceso directo al aeropuerto de Barajas. No se trata de ningún agravio territorial, ni de ninguna decisión política", rechazó la ministra.

Y recordó que este cambio de cabecera de las líneas de alta velocidad "no se puede realizar ni con los trenes con destino Sevilla porque utilizan otro sistema de señalización, ni con los trenes con destino Barcelona porque la infraestructura no está conectada con el nuevo túnel. Por lo tanto, nuestro compromiso es el de ejecutar las obras necesarias para abrir la nueva estación pasante en el túnel de alta velocidad que une estas dos estaciones madrileñas. Momento a partir del cual los operadores ya podrán incluir como parada la estación de Atocha en la línea Madrid-Alicante", en un plazo de seis o siete años.

"No obstante -concluyó- estamos hablando con la Generalitat Valenciana para estudiar las peticiones y posibles alternativas o mejoras. Pero insisto en ningún caso fue una decisión política, fue una decisión técnica, que ustedes conocieron y que no hicieron nada por adelantar el estudio de la estación pasante que, si tuviéramos ahora, no estariamos en esta situación".