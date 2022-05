Dos expertos cifran en 40.000 millones la deuda 'ilegítima' valenciana y reclaman una quita

El Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, y el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Francisco Pérez, ya habían señalado que una buena parte de la deuda pública valenciana es 'ilegítima' porque es consecuencia de la menor financiación que los valencianos tienen respecto al resto de autonomías del Estado.

La de la infrafinanciación es una cuestión aceptada por todos los expertos y partidos políticos y esta mañana dos nuevos expertos lo han corrobado en la comisión de las Corts que investiga el origen de la deuda de la Generalitat que supera los 52.000 millones y es la segunda mayor de España por detrás de Cataluña y la primera en relación con el Producto Interior Bruto (PIB).

Tanto Cucarella como Pérez señalan que unas tres cuartas partes de esos 52.000 millones son deuda impropia, es decir asumida como consecuencia de las deficiencias del modelo de financiación, que permanece sin reformar desde 2014. A esa posición del Síndic y del Ivie se han sumado esta mañana el Alto Comisionado del Consell para la financiación, José Antonio Pérez, y la integrante de la comisión de expertos, Ángeles Pla.

Según el comisionado, el déficit valenciano es estructural por la infrafinanciación y se ha dado con todos los gobiernos y con el paso de los años el 82% de la deuda de 52.000 millones ha acabado en manos del Estado. Solo el 15% de lo que debe la Generalitat es a entidades financieras y un 3% a proveedores, unos 1.500 millones según el comisionado, que añade que este tipo de deuda ha mejorado mucho, igual que la tesorería de la Generalitat por la recuperación de la economía a partir de 2015 en relación a los años posteriores a la gran recesión de 2008.

El experto ha abogado por una quita o condonación de la deuda ilegítima y mientras el Ivie la cifraba a finales de 2020 en 37.378 millones y el Síndic de Comptes en 41.926 a finales de 2021, el alto comisionado ha señalado que esa deuda injusta está sobre los 40.000 millones. Y ha explicado que la mayoría de expertos del resto de autonomías siempre se han negado a plantear una quita, pero que eso ocurría en un momento en que la aparición de casos de corrupción en la Comunitat Valenciana era continua y ha matizado que ese rechazo inicial se ha modulado porque ahora existe la convicción de que esa situación es necesario abordarla.

Hace una década, cuando los empresarios fueron los primeros en advertir que en la Comunitat Valenciana existía un problema de financiación y los expertos valencianos corroboraron que era así, en el resto de autonomías costó hacerlo entender, pero eso ya está hoy asumido por todos, señala el comisionado.

El experto: "No podemos tener un Estado del Bienestar danés con impuestos irlandeses".

Y en una respuesta a una diputada de Vox, que pedía devolver competencias al Estado y reducir el gasto autonómico, la intervención del experto ha sido contundente: "Siempre que el Estado ha tenido las competencias nos ha tratado peor y no podemos reducir el gasto porque gastamos menos que la media y no podemos dejar de pagar los servicios fundamentales". Y respecto al sistema tributario español ha dicho: "No podemos tener un Estado del Bienestar danés con impuestos irlandeses".

Ángeles Pla ha corroborado que tres cuartas partes de la deuda valenciana, unos 41.000 millones, provienen de la infrafinanciación y que la cifra coincide casi al euro con los préstamos asumidos por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que la Comunitat Valenciana tiene con el Estado, 39.500 millones, ha dicho. "Nuestra deuda no es por gastar más, el problema está en los ingresos del modelo que no son suficientes y que no deben ajustarse solo a la población, tal vez a la población ajustada aunque es una medida mejorable", ha dicho. De los 52.000 millones, unos 16.500 provienen de la infrafinanciación, otros 20.000 de las necesidades reconocidas a partir de la crisis de 2008, unos 5.500 millones por el gasto financiero derivado de la infrafinanciación y otros 12.000 , deuda legítima en la que han incurrido los valencianos, ha detallado.

Una experta responde al PP que la subida de impuestos a las rentas altas sería consecuente con la situación que tenemos

La experta ha ido más lejos y ha considerado que existe una necesidad inaplazable de una reestructuración de la deuda que incluya una quita y ha advertido que se han agravado nuestros problemas porque se han deteriorado las expectativas económicas por la incertidumbre que genera la inflación y ha advertido que lo más probable es que suban los intereses lo que se traducirá en mayor tensión para las cuentas valencianas. A cada punto de subida de tipos de interés la factura para la Generalitat será de 500 euros, el presupuesto anual de toda la Conselleria de Justicia.

La compareciente ha añadido que el consenso político es determinante porque de lo contrario la posición valenciana se debilita y que para la reclamación valenciana es fundamental que no existan casos de corrupción. Y en una respuesta al PP que planteaba la necesidad de una bajada de impuestos ha asegurado que en los tramos de rentas bajas no está el problema porque no hay recaudación, sino en los altos y "la subida de impuestos sería consecuente con la situación que tenemos".