La patronal pide volver a implantar en las residencias las PCR periódicas al personal y las mascarillas

Aerte, la patronal valenciana de residencias, apuesta por volver a implantar en estos espacios medidas de prevención como el uso de las mascarillas o la realización de pruebas diagnósticas de forma periódica a los trabajadores ante el aumento de incidencia de la covid-19 en los mayores. De esta forma, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana han pedido una reunión a la Conselleria de Sanidad para tratar estas propuestas.

Así, Aerte propone revisar el protocolo vigente y dar marcha atrás para recuperar algunas de las medida que estaban en vigor no hace mucho como hacer pruebas a los trabajadores tras los permisos y periodos vacacionales, pruebas diagnósticas periódicas a los equipos profesionales, que no se pueda derivar a personas positivas a centros que no tengan casos e incluso la posibilidad de valorar la vuelta de las mascarillas para las personas residentes.

Incidencia disparada en mayores de 80 años

La asociación asegura que el nivel de incidencia, y especialmente en los mayores de 80 años, es muy elevado (está por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes según cifras del martes) y las hospitalizaciones siguen avanzando.

Además, ha destacado que las salidas de las residencias son totalmente libres, las restricciones en el exterior son nulas y que, a la vuelta a los centros, las precauciones que se pueden tomar son muy reducidas, haciendo que las medidas que se tomen para mantener el virus fuera de las residencias sean ineficaces.

Aerte ha solicitado que se mantenga la posibilidad de hacer nuevos ingresos con las medidas preventivas necesarias en las residencias, aunque tenga brote abierto, y que se permitan los cambios voluntarios de residencias cuando la persona disponga de una PCR negativa.

Recurrir a estudiantes de último año

También, han apuntado que sigue habiendo problemas importantes para cubrir los perfiles sanitarios en los centros y servicios sociales, que van a acrecentarse durante las vacaciones, por lo que se ha vuelto a pedir la posibilidad de poder trabajar con estudiantes de Enfermería de último año o que se pueda contratar a personal con titulación pendiente de homologación, y consideran que se deberían crear equipos estables y específicos de atención sanitaria a estos centros en atención primaria dotados con el personal necesario.