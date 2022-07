La C.Valenciana es la que más cuidadores familiares de dependientes tiene de España, la gran mayoría mujeres

Más de 84.000 personas se dedican a cuidar de su familiar dependiente en la C.Valenciana. Esto supone el 68 % de las ayudas de la ley de dependencia, según refleja el último informe del Ministerio de Derechos Sociales con estadísticas del Imserso. Cataluña (91.000) es la única autonomía que supera en número de cuidadores, pero no en proporción (48 %). La gran mayoría de estos cuidadores, en torno al 75 %, son mujeres, normalmente hijas, madres o parejas de la persona dependiente, según reflejan las estadísticas. El peso de los cuidados sigue recayendo sobre ellas.

Esta ayuda se creó como una medida excepcional dentro de la ley de dependencia en 2005, como una forma de dar cobertura a las personas siempre y cuando no pudieran ser atendidas en un centro o por una persona profesional en su ámbito. Pese a todo, en la práctica se ha convertido en la norma en la mayoría de comunidades autónomas, en especial la valenciana, que es quien más tira de este tipo de prestación. Esta ayuda ha sido muy criticada por expertos como la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que tachan de "dependencia de bajo coste" a los territorios que utilizan este tipo de ayudas, ya que es la que menos inversión necesita, pero también la menos profesional ya que se atiende con personal no especializado.

Esta es una de las principales conclusiones de la estadística semestral de Imserso, que además refleja datos muy positivos, como que la C.Valencina casi ha duplicado el número de beneficiarios de ayudas a la dependencia en solo cuatro años. En ese tiempo el sistema ha pasado de tener 77.342 beneficiarios a llegar a 135.603. De estas personas, 39.333 tienen una prestación de grado I, 50.867 de grado II, y 44.271 de grado tres. La Comunitat es el territorio que más prestaciones concede cada año desde antes de la pandemia.

A pesar de tener demasiados cuidadores familiares cabe destacar que la valenciana es una de las pocas autonomías -junto a País Vasco, Cantabria , La Rioja y Navarra- que cuenta con beneficiarios del asistente personal (0,1 %, 177 personas en total). Se trata de una ayuda vinculada al servicio en la que una persona con formación se dedica a ayudar al beneficiario a realizar sus actividades diarias con total independencia. Además, es la autonomía que mejor paga a los asistentes personales de toda España, pero no es una cifra representativa porque se trata de una ayuda todavía marginal.

El tiempo medio desde que se entrega la solicitud de dependencia hasta que se resuelve la prestación es de 344 días. Pese a esto, la Comunitat se sitúa en la media nacional, alejada de Canarias donde cuesta casi tres años (993 días) pero también de Castilla y León y Ceuta (118 y 48 días respectivamente). La mayor parte del tiempo de espera corresponde a la resolución del grado de dependencia de la persona (279 días) y el resto a la concesión de la ayuda (58 días). Desde el tercer trimestre de 2021 el tiempo medio no ha parado de bajar, de 378 días hasta 316 .

A pesar de a la lista de espera, la C.Valenciana está entre las que menos personas con dependencia reconocida tiene a la espera de recibir la prestación. La media española se sitúa en torno al 13, 4 %, mientras que en la Comunitat es del 7,8 por ciento (10.492 personas en total).

Tres de cada diez personas solicitan la ayuda

El Imserso estima que hay unas 655.267 personas potencialmente dependientes en la C.Valenciana, pero de estas "solo" se han registrado 177.899 solicitudes. Es decir que solo el 27 % de las personas que podría tener derecho a una ayuda para la dependencia la pide. La Comunitat se sitúa en torno a la media de España en esta estadística. A la cabeza está Andalucía con el 39 % y en la cola Galicia con solo el 16 %. La mayoría de las solicitudes las registran mujeres (109.711) y el mayor número de beneficiarios tiene más de 80 años (89.228) donde la mayor parte también son del género femenino (65.242).

El Imserso también recoge estadísticas sobre las ayudas a domicilio, la otra gran prestación que suelen recibir las familias. Para los dependientes grado I la media de horas concedidas son 20 (por encima de la media española), mientras que para los grado II son 31 y para los grado III 55 horas, ambas por debajo de la media. Por contra, la C.Valenciana destaca como una de las que mejor paga las prestaciones de los cuidados familiares de toda España.

Pese a ser de las que más invierte en este ámbito, se trata de 152 euros para los dependientes grado I, 262,7 para los grado II, y 377 para los grado III. De ahí que expertos de la Asociación de Directores y Gerentes tachen a las autonomías que abusan de esta ayuda de "dependencia de bajo coste". La C.Valenciana también destaca mucho en ser el territorio que más paga a las personas que reciben tanto cuidados en una residencia como en centros de día.