Que el fin de semana va a traer mucho calor a toda la provincia de Valencia ya no es una novedad, pero que las temperaturas que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) resultarán infernales incluso para los mayores amantes del calor veraniego es algo de lo que muchos aún no son conscientes. Y es que la previsión del tiempo en Valencia este fin de semana anuncia valores extraordinarios en el que ya se vaticina como el día más tórrido del estío. Y no sólo en él, sino también en la jornada previa y la posterior.

El aperitivo será mañana viernes, cuando comenzará esta nueva ola de calor en Valencia debido a la llegada de una DANA que paradójicamente, refrescará el ambiente en el oeste peninsular mientras que en el este favorecerá la entrada de una masa de aire cálido que disparará el termómetro y arrastrará, además, una gran cantidad de polvo en suspensión. Alerta en Valencia por altísimas temperaturas En esta jornada, la de mañana viernes 12 de agosto, toda la provincia estará en situación de emergencia por el elevadísimo calor que se espera. Lo peor se concentrará entre la una de la tarde y las nueve de la noche, cuando permanecerá activa la alerta naranja, que avisa que se registrarán temperaturas por encima de los 40 grados a la sombra en prácticamente todo el territorio, aunque la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que los valores más altos se vivirán en las zona prelitorales y, sobre todo, en la Safor y el entorno de Xátiva. Sin embargo, independientemente de lo que marque el termómetro, lo peor será la sensación térmica, que en muchísimos lugares, entre ellos la capital del Túria, aumentará y prolongará la sensación de calor hasta hacer imposible el descanso. Y es que la Aemet espera que en algunos puntos, como en la ciudad de València, la sensación térmica no baje de los 31 grados incluso durante las horas de la madrugada. Y todo aderezado con una humedad relativa de más del 70 %. Un auténtico infierno. El día no va a ser más agradable. De hecho, en puntos de la Ribera y la Costera se anuncian valores en torno a los 44 grados durante las horas centrales de la jornada y, fundamentalmente, del mediodía a la caída del sol. En Alzira, por ejemplo, la previsión indica probables registros de 42 grados o incluso de 43, mientras que en Xàtiva se alcanzarán los 44 ºC por la tarde y por la noche no se bajará de los 30 grados reales hasta al menos las cinco de la madrugada, cuando la temperatura apenas disminuirá a los 29. Y cuando amanezca la cosa no mejorará: todo lo contrario, la Aemet espera, de hecho, que el sábado sea el día más tórrido del verano y, de momento, ya sólo con los valores de la madrugada parece que será inolvidable.