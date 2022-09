Que hace un calor asfixiante o que el verano está siendo muy largo y extremadamente cálido en Valencia es algo que no sorprende a nadie porque ¿quién no lo ha comentado en algún momento en las últimas semanas? Pues bien, no se trata de una apreciación personal, sino que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desvelado esta mañana que, efectivamente, este año (y no sólo este verano) está haciendo mucho calor, tanto que los ocho primeros meses de 2022 ya son "los más cálidos desde que hay registros en la Comunitat Valenciana".

