Compromís se reivindica en el debate: "Somos una pieza clave"

Compromís ha aprovechado el Debate de Política General para reivindicar su papel en el Botànic. Y no solo con lo hecho hasta ahora, sino también con la vista al futuro a partir de una lista de propuestas. "Somos y seremos una pieza clave para que el PP no vuelva, sin nosotros no es posible", ha señalado la síndica de la coalición valencianista, Papi Robles, con un discurso en positivo, con pequeños reproches hacia sus compañeros de gobierno aunque sin grandes golpes y con un mensaje de cara a la próxima legislatura: "Continuamos adelante".

En su alocución, la síndica de Compromís ha lanzado varias proposiciones al máximo responsable del Consell en un debate en el que el protagonismo lo lleva el 'president' de la Generalitat, como se ha demostrado con sus 80 anuncios. Sin embargo, la formación valencianista no ha querido quedarse atrás y ha pedido "mirar hacia dónde vamos: hacia un nuevo Botànic". "Tenemos que seguir trabajando con la esperanza y la sonrisa", ha remarcado. En este sentido, uno de los puntos en los que ha marcado el camino ha sido en la "soberanía energética", un punto en el que ha habido varios choques entre PSPV y los valencianistas en el Consell. Ahí, Robles ha criticado que esta soberanía no puede llegar "si las decisiones se toman desde los despachos". "Claro que necesitamos más renovables, pero las necesitamos cerca", ha indicado. Para ello, ha propuesto una línea de subvenciones para financiar la mitad de la instalación de placas solares a partir del IVF y crear un servicio de asesoramiento para optar a estas ayudas. No ha sido el único punto en el que Compromís ha exhibido sus diferencias con los socialistas. "Hay que ser valientes", ha remarcado Robles quien ha señalado que para luchar contra el cambio climático hacen falta "Cercanías de calidad y no autopistas", en una crítica al proyecto de la ampliación de la V-21 en València o "proteger la Albufera y no ampliar puertos que no saben dónde van", en una crítica al proyecto de Puerto de València, que sí defiende el PSPV. También ha pedido habilitar el mes de enero para aprobar las leyes pendientes como la de Cambio Climático. La bajada fiscal de Puig incomoda al Gobierno e inflama el debate de impuestos Robles también ha entrado en materia en el asunto de la jornada: los impuestos. En este sentido, ha destacado las diferencias entre los gobiernos del PP y las medidas llevadas a cabo por el Consell de izquierdas desde 2015. "Las propuestas que hemos escuchado hoy es que el PP propone rebajar bajar impuestos a 20.000 personas y recortar derechos a cinco millones de valencianos mientras que la propuesta del Botànic es garantizar los servicios públicos a cinco millones de valencianos y reducir impuestos a quienes menos tienen", ha desgranado. "Hemos escuchado tanto bajar impuestos, pero es un debate tan tramposo", ha señalado Robles quien ha añadido que será cuestión "de ver a quién se le sube o se le baje". Por ello, se ha mostrado de acuerdo con el anuncio hecho por Puig de que "aquellas familias que tienen menos renta paguen menos". Sin embargo, ha indicado que este descenso "se ha de equilibrar" porque los impuestos "son los que garantizan los servicios públicos". ". En este sentido, la portavoz de los valencianistas en la cámara autonómica ha recordado que cada vez que se da una ayuda social como la gratuidad de los libros de texto o no tener un copago en los medicamentos es una forma de bajar impuestos a partir de los derechos sociales. "Todo eso acaba haciendo sonar la caja", ha recordado Robles. Para ello, ha reivindicado: "Hay una opción que se llama financiación porque el problema es de ingresos". Y ha sentenciado: "No hacen falta juzgados, solo se necesitan acuerdos".