Inflación es la palabra que más veces ha repetido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, esta mañana. También social y pública, como respuesta a la crisis. Medidas, empleo y dificultades son otras de las más usadas.

En ellas se encierra la esencia de un discurso de 200 páginas que el presidente ha dirigido en el debate de política general al pleno de las Corts que se celebra desde hoy y hasta el jueves en las Corts.

En él ha desgranado cerca de un centenar de medidas y ha detallado una reforma fiscal que beneficia a una mayoría de valencianos, el 97%, todos los que cobran menos de 60.000 euros al año. En total los valencianos se ahorrarán 140 millones.

Un discurso que, más allá de los anuncios, encierra una receta política, el refuerzo del escudo social, para salir de la crisis generada por la guerra de Ucrania, que Puig contrapone a las medidas que plantea el PP en España y en la Comunitat Valenciana, la bajada generalizada de impuestos.

«Aquí no hay regalos fiscales a los más ricos, no vamos a mercadear con los impuestos, es un debate pernicioso para la sociedad. No al populismo fiscal, sí a la justicia social», ha planteado Puig en clara referencia a las bajadas de impuestos que abanderan la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

La apelación de Puig resume el grueso de una intervención con 78 medidas de choque contra la inflación y en el que se recogen iniciativas de aplicación directa. «Soluciones y no problemas", ha dicho. Es la política útil con la que el Consell quiere enfrentar al modelo neoliberal que plantea la derecha frente a la salida socialdemócrata de la izquierda valenciana.

La situación es complicada, admite el jefe del Consell, pero en ese cruce de caminos hay datos positivos que resisten. Asegura Puig que existe solidez en el tejido productivo, hay máxima ocupación y se mantiene el crecimiento económico en la Comunitat Valenciana con inversiones de grandes empresas como Volkswagen, el mantenimiento de Ford o firmas nuevas que se instalan como Hitachi.

Pero la inflación ahoga los datos positivos y de ahí el llamamiento del presidente a evitar cualquier triunfalismo, aunque también advierte contra el catastrofismo. «De esta también saldremos», ha rematado Puig para cerrar un discurso de una hora y 48 minutos.

El discurso del presidente también ha buscado exhibir cohesión dentro de un gobierno formado por tres partidos, PSPV, Compromís y Unides Podem, con apelaciones del jefe del Consell a medidas que gestionarán los dos vicepresidentes, Aitana Mas de Compromís y Héctor Illueca, de Unides Podem.

El momento de unidad por el que atraviesa el tripartito no tiene nada que ver con el del año pasado cuando el Botànic acudió al debate de política general entre broncas por el presupuesto y la tasa turística.

Un fondo contra los incendios, de inusitada violencia este verano, con 50 millones de la Generalitat y otros 30 que deberán aportar las diputaciones y la confianza en que la Comunitat Valenciana será autosuficiente energéticamente en 2030 han sido algunos de los anuncios relevantes.

El debate sigue con la intervención de la portavoz del PP, María José Catalá.

