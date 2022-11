El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, ha reivindicado “una reforma urgente y necesaria” del actual modelo de financiación autonómica “para garantizar la igualdad y la equidad entre todos los españoles y que ponga fin a la discriminación que sufren las autonomías peor financiadas como la Comunitat Valenciana, con una falta evidente de recursos”.

Arcadi España ha subrayado que la financiación autonómica “es fundamental para garantizar los servicios básicos de la población como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la justicia” y, por ello, ha apuntado que el compromiso de la Generalitat a pesar de la falta de recursos “es el de garantizar un gasto por habitante semejante al de la media española para no discriminar a nuestros ciudadanos, aunque ello se produzca a costa del aumento de la deuda, con la carga financiera que ello conlleva”.

“Necesitamos soluciones estructurales y por ello seguimos reivindicando tanto el cambio en el modelo de financiación autonómica como una solución al problema de la deuda histórica”, ha indicado Arcadi España tras incidir en que “en ningún caso este debate debe convertirse en una lucha entre las distintas comunidades”.

“Disfrutar de servicios públicos de calidad es un derecho de todos los españoles y españolas con independencia de donde vivan, y esa va a seguir siendo la hoja de ruta de la Generalitat: solicitar al Gobierno, a todas las formaciones políticas y al resto de autonomía que abramos el debate y que nos pongamos de acuerdo”.

Arcadi España ha realizado estas declaraciones durante la conferencia inaugural ‘La financiación autonómica y la armonización fiscal’, que ha impartido en el congreso que se celebra con motivo del XL Aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

Durante su intervención, el titular de Hacienda ha reiterado que “no hay equidad en el reparto de los recursos entre comunidades. Por ello, desde el Consell introducimos una propuesta más amplia y flexible, no proponemos un modelo para la Comunitat sino desde la Comunitat, pensando de forma global, también en otras comunidades para corregir desigualdades pero sin perder la mirada conjunta”.

El "espíritu de la Transición"

En este sentido, Arcadi España ha señalado que en la Comunitat Valenciana “estamos abiertos al diálogo institucional que permita tender puentes entre todos los territorios y comprender que el constitucionalismo financiero se define sobre la base de la solidaridad y de la igualdad”.

“Por ello, -ha explicado el conseller-, debemos recuperar el consenso político en este sentido, como ocurrió en los Pactos de la Moncloa o el espíritu de la transición, por una razón de igualdad y justicia”.

Por lo que respecta al modelo fiscal, Arcadi España ha resaltado que el debate “no es si impuestos sí o no, dado que son fundamentales para sostener nuestros servicios públicos, sino qué impuestos, qué progresividad y quién debe asumirlos”. En este caso, ha apuntado el responsable de Hacienda, “defendemos que quien más gana, más debe aporte. Porque sin impuestos no hay Estado del Bienestar, no hay sanidad, no hay educación y no hay políticas sociales”.

La Facultad de Derecho de la Universitat de València acoge los días 7 y 8 de noviembre la celebración de este congreso, que está organizado por la Fundación Profesor Manuel Broseta y su Cátedra de Derecho Autonómico Valenciano, y cuenta con la colaboración de Presidencia de la Generalitat.

Durante este simposio, que ha sido inaugurado por el decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, Javier Palao, y el presidente de la Fundación Profesor manuel Broseta, Vicente Garrido, participan diferentes personalidades de la política valenciana, así como profesores universitarios de Derecho Constitucional de la Universitat de València.