El sindicato CSIF ha exigido a la Conselleria de Sanidad que cubra "con urgencia" las plazas estructurales creadas en mayo que aún están pendientes de ocupar: 751 de las 6.000 que se crearon en el primer semestre, según fuentes de este sindicato. La urgencia viene dictada, según el sindicato, por las próximas vacaciones de Navidad en las que la plantilla sanitaria cogerá días libres, con la intención de "garantizar" una adecuada atención a los pacientes. Precisamente con la misma intención, desde el sindicato han pedido reforzar en las próximas semanas las plantillas con contrataciones temporales (como se ha hecho en otros años) a través del llamado plan de Navidad.

"Mientras los casos de gripe, covid y bronquiolitis se disparan y la cita previa en centros de atención primaria ya se da para dentro de un mes, conselleria sigue sin cubrir las 751 plazas estructurales pendientes desde mayo dentro de las 6.000 que anunció. Del mismo modo, la administración todavía no ha presentado un plan de refuerzos para cubrir las vacaciones de Navidad", según han criticado desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a través de un comunicado.

Desde el sindicato recuerdan que Sanidad se comprometió a cubrir esas plazas pendientes "en septiembre; no obstante, no fue hasta finales de noviembre, ante la insistencia de CSIF, cuando las comunicó a la mesa sectorial y todavía no las ha cubierto".

Con todo, desde la central sindical consideran que son "del todo insuficientes. Por ejemplo, la dirección del hospital Arnau, en Valencia, había solicitado 30 plazas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y conselleria únicamente ha previsto diez".

CSIF recuerda la “gravedad” de la situación actual, con incremento de atención por enfermedades respiratorias y unas plantillas mermadas debido a la falta de relevo generacional e insuficiente creación de plazas. A este respecto el sindicato indica que, por ejemplo, en Urgencias no se ha producido un aumento de plantilla, sino simplemente una reconversión de plazas, lo que ha provocado que no disponga este servicio hospitalario de más personal pese al carácter fundamental de su labor.