Casualidad o causalidad, y en política hay más de la segunda que de la primera, la incorporación de Ruth Merino al PPCV se anunció minutos antes de que la hoy síndica de Ciudadanos y sucesora de Merino en el cargo, Mamen Peris, acudiera al Palau de la Generalitat para reunirse con Ximo Puig. Y fuera casualidad o causalidad a lo que ocurría a 600 metros en la sede de los 'populares', Peris trasladó al 'president' la necesidad de activar en el parlamento valenciano el pacto antitransfuguismo que actualmente está firmado en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

La medida, señaló posteriormente la portavoz parlamentaria de los naranjas, contó con el visto bueno del 'president'. El objetivo de esta sería llevar a las Corts el pacto que se firmó en la FVMP y que está pensado para la actividad en los ayuntamientos. "Nos preocupa la desafección ciudadana que genera", indicó Peris sobre responsables políticos que cambian de partido tras haber sido elegidos. El suyo ha sido uno de los más afectados por ello: en la cámara autonómica, por ejemplo, ha visto menguada su representación de 18 a 13 diputados.

En el documento que ahora se quiere llevar a la política autonómica, se considera tránsfuga a aquellos representantes elegidos que "traicionando al sujeto político que los presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes" y reclama, entre otros aspectos, que en ningún caso mejoren su situación con nuevos cargos o remuneración respecto a la que tenían en la anterior formación.

¿Significa que Ciudadanos considera que Merino es una tránsfuga? No, o por lo menos no lo han expresado directamente. "Habrá que preguntarle a ella, la definición de tránsfuga está clara", explicó Peris quien se limitó a indicar que la exsíndica del partido es eso, una ex, una "noticia pasada" a la que, simplemente, le deseó suerte. "En política sorprenden ya muy pocas cosas", fue de lo más crítico que señaló la portavoz parlamentaria sobre su predecesora.

Acuerdos en juventud

Activar el pacto antitransfuguismo no fue el único compromiso que arrancó la síndica de Cs de la reunión de Puig. Según explicó Peris en una rueda de prensa posterior, también hubo conformidad para celebrar un pleno extraordinario que sea monográfico sobre juventud (aunque el calendario parlamentario aprieta) así como la "buena disposición del 'president' para llegar a acuerdos que mejoren la vida de los valencianos", entre ellos, la reforma de la ley electoral o la renovación de los órganos para los que, sin embargo, faltan votos de otros grupos.

“CS es un partido con el que se pueden llegar a medidas sensatas”, señaló la síndica del partido quien lanzó otras cuatro reivindicaciones que no encontraron tanta conformidad. Uno de ellos, en el que más sintonía hubo, fue en la petición de ser más "contundente" sobre el trasvase Tajo-Segura a lo que Puig le confirmó que se han iniciado los trámites para llevar a cabo un recurso al Tribunal Supremo.

"“Hay temas que solo entienden el lenguaje de los tribunales", le insistió Peris al jefe del Consell para reclamar también llevar por la vía judicial los "daños y perjuicios" de no tener el pacto por una financiación autonómica. La síndica del partido naranja también le reivindicó “la urgencia de eliminar el impuesto de Sucesiones” un asunto que, admitió, "le cuesta más" pactar con Puig mientras que también señaló que se pondrá en marcha una comisión de investigación sobre Azud, una comisión que está en stand by a falta de que se levante todo el secreto de sumario.