Todo cabe en el debate parlamentario. Para algo las Corts son la soberanía del pueblo valenciano con todas sus dudas, anhelos y reivindicaciones. Y la última sesión de control al Consell ha sido un espejo de que los intereses y preocupaciones son amplias, diversas. Y en estas, el sexo no se podría quedar fuera. Sonroja leerlo, pero sí, el tamaño importa, al menos, a algunos de sus señorías, que han introducido en las preguntas al Ejecutivo autonómico la variedad existente en los órganos sexuales.

La pregunta la hizo la diputada de Vox, María Llanos Massó, con un recorte de un libro de texto con fotografías de diferentes formas de pene, el órgano sexual masculino. "Lamento mostrar esto", dijo sosteniendo la fotocopia con la que ha criticado si esas imágenes "benefician" a los menores de la Comunitat Valenciana y si son adecuadas. "Esto es solo un ejemplo, se pueden encontrar muchos más en los colegios de Infantil y Primaria en la Comunitat Valenciana", añadió. Aunque, en realidad, forman parte del material adicional presente en bibliotecas, no en libros de lección.

"No solo hay una y grande", comenzó su réplica la consellera de Educación, Raquel Tamarit. Y no, parece ser que no hablaba de España. El inicio de la respuesta empezó a dibujar sonrisas entre los escaños. Tamarit insistió en que no, por mucho que crean en esa uniformidad, hay de muchos tipos porque así es la biología y la genética con gente con ojos azules, negros, castaños, también los hay rubios o morenos o "con los pezones hacia adentro o hacia fuera". "La diversidad es hija de dios", sentenció y entre risas y aplausos de la cámara añadió con el micrófono encendido "era muy previsible".

Y por enseñar que no falte porque la libertad de expresión en el parlamento es casi total. La síndica de Compromís, Papi Robles, colgó la bandera trans en la tribuna, Puig se puso nuevamente a presumir de gráficos "por si echan en falta las estadísticas" y el PP sacó una fotografía insistiendo en la comparación entre el fevemocho y los puentes intransitables del 'trenet' de la Marina, con enfado y gallito de la consellera Rebeca Torró, ya recuperada de una gripe que dejó fuera esta sesión a la vicepresidenta Aitana Mas. "Es una desfachatez y no se alteren, no viene de facha, viene de desvergüenza", sentenció Torró a un metro de Barrachina.

La tensión fue en aumento. Enric Morera tuvo que intervenir para que la sesión no se convirtiera en un guirigai. "¡Se quiere callar!", le soltó Morera a Barrachina, perejil de todas las salsas, que ya se ponía en pie para pedir la palabra. ¿El motivo? Que Papi Robles, en su pregunta a Puig, más que preguntar, tenía una reflexión, "una excursión discursiva", dijo Morera, que le llevó hasta el Senado y a la expresión "gente de bien" que emitió Feijóo. Eso fue para los 'populares', saltarse el reglamento, primero, y una interpelación directa a su grupo, después. "No sea tan pretencioso", se oyó en las bancadas.

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, se quitó la mascarilla como quien se despendola, un gesto que llamó la atención de la oposición que no sabía si eso significaba el fin de la covid o el inicio de la campaña electoral "para que le reconozcan la cara". Y en eso de buscar rostros conocidos anduvo Morera que no solo apaga fuegos en el debate, también hace de anfitrión. Preguntó por su sobrino entre los estudiantes de 1º de Derechos que veían el devenir de la sesión desde el palco. No apareció y puede ser que haya perdido la oportunidad de ver a su tío al frente del parlamentarismo valenciano.