El sindicato médico CESM mantiene la convocatoria de huelga para el próximo mes de abril y de mayo pese a los acuerdos a los que ha llegado la Conselleria de Sanidad con el resto de formaciones y que incluyen aplicar de aquí a 2025 la jornada de 35 horas para toda la plantilla y topar las agendas de los médicos de Familia y de pediatras, dos de las principales reivindicaciones que se hicieron en el comité de huelga.

Así, según un comunicado que han hecho público al cierre de ambas mesas, el sindicato adelanta que mantiene el calendario de movilizaciones (la del lunes fue la primera de las tres jornadas de paros convocadas) y anuncian nuevas medidas de presión. "Este sindicato no puede permitir el ninguneo y afrenta que a la profesión médica se le realiza desde la administración junto con los sindicatos de clase".

Y es que, según critican los acuerdos tomados no llegan a las reivindicaciones que ellos plantearon en exclusiva para los médicos y son acuerdos "indignos". El secretario general de CESM, Víctor Pedrera, aseguraba el martes que si los acuerdos se acercaban lo suficiente a lo solicitado, se retiraría la huelga ya que su intención no era la de "desgastar" a la conselleria de Sanidad pero tras ver la concreción de los pactos han decidido seguir adelante con la huelga.

Mismas propuestas, soluciones "a la baja"

"Hemos podido constatar con auténtica sorpresa cómo empeoran las propuestas que había realizado por escrito (la Conselleria de Sanidad) al comité de huelga y, sin sonrojo alguno, ni justificación las han sometido a votación en la mesa sectorial. La acción coordinada de los sindicatos mayoritarios, CC.OO, UGT, CSIF, Intersindical y Satse, en connivencia con la Conselleria de Sanidad, han aprobado un acuerdo de 'mejoras', que en absoluto satisface las justas reivindicaciones de los médicos y menos aún se acerca a los preacuerdos alcanzados con el comité de huelga", aseguran.

Del acuerdo de la reducción de jornada a 35 horas -"que fue la primera reivindicación que planteó el comité de huelga"- desde el sindicato médico critican que se va a hacer "en cómodos plazos" aplazando su entrada completa a enero de 2025 y no se garantiza que la jornada sea de lunes a viernes exclusivamente. Sobre los acuerdos de Atención Primaria, desde CESM aseguran que la propuesta que ha recibido el sí es un "auténtico collage de las reivindicaciones" planteadas por ellos "pero a la baja tanto en número de peticiones como en lo ofertado previamente por la administración".

"Palmeros de la administración"

"Se topan las agendas en 35 pacientes para médico y 28 para pediatra, pero sin perfilar la disponibilidad del facultativo para parte de esas consultas, no hay garantías de la gestión de los excedentes, no se comprometen a (...) eximir a los mayores de 55 años de su obligatoriedad a realizarlas. No aceptan garantizar ante cualquier atención domiciliaria, el traslado del profesional, lo que hemos ganado en los juzgados y ofrecen como único incremento salarial 1,5€ por hora de guardia", critican desde el sindicato.

"Aceptan los sindicatos de la mesa, como palmeros de esta administración, un acuerdo indigno, que demuestra la falta de respeto y de reconocimiento del trabajo de todos nosotros, lo que consideramos una verdadera tomadura de pelo, que, por el contrario, les ha parecido más que suficiente a la totalidad de sindicatos representados en mesa", añaden.