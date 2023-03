Los diputados de las Corts responderán sobre su felicidad

¿Son felices nuestros políticos? ¿Estar en un partido de gobierno da más satisfacción que estar en la oposición? ¿Cambia la perspectiva de un diputado al principio de la legislatura respecto al final? ¿Están ansiosos o relajados nuestros representantes públicos? ¿Cómo afrontan los reveses de la actualidad legislativa: afectándole a su vida personal o aislando al personaje político del privado? A todo ello se busca respuesta en las Corts.

A los 99 diputados que conforman el parlamento autonómico les ha llegado un correo electrónico con un fin: conocer el grado de felicidad de los representantes públicos. Lo envía la síndica adjunta y diputada de Ciudadanos, Mercedes Ventura, quien, a su vez, es doctora en Psicología y docente e investigadora en la Universitat Jaume I de Castelló y ante el final de su segunda legislatura en la cámara valenciana se ha preguntado sobre cómo la política repercute en la felicidad de los políticos.

Porque muchos son los discursos en los que los representantes públicos apelan a la búsqueda de la felicidad de la ciudadanía como motor de sus acciones, pero ¿ellos lo son? Para saberlo, Ventura se ha puesto manos a la obra y ha enviado a sus compañeros de hemiciclo un cuestionario con el que intentar extraer los principales datos utilizando a los representantes autonómicos entre 2019 y 2023 como muestras experimentales.

"Aunque el nivel del bienestar lo he podido experimentar en primera persona como política, me gustaría conocer vuestras impresiones como investigadora del bienestar que soy", explica en el correo Ventura quien indica a sus colegas que sus aportaciones "pueden ser un punto de inflexión para conocer el nivel de felicidad de nuestras políticas y nuestros políticos, y cómo esta afecta a su vida personal y profesional".

Así, junto al correo (en el que también aprovecha para despedirse después de ocho años en las Corts), Ventura envía el enlace a un cuestionario online en el que, advierte, las respuestas "serán tratadas de manera anónima y garantizando la confidencialidad". "No hay respuestas correctas e incorrectas, ni buenas ni malas, todas las respuestas se tratan estadísticamente, y en ningún caso se realizará explotaciones individuales", explica.

Cuestionario de 50 preguntas

¿Y qué pregunta? En total son una cincuentena de cuestiones en las que los parlamentarios tendrán que decidir entre si están totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo, del 1 al 10, respecto a varias afirmaciones. Entre ellas, "siento que no tengo poder de decisión dentro de mi grupo parlamentario", "he llegado a votar (por no romper la disciplina de voto de mi partido) iniciativas que iban en contra de mis principios" o "en lo que respecta a la política, soy optimista en cuanto a lo que me deparará el futuro".

También pregunta si "soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con la política", "cuando me levanto por la mañana me apetece acudir al parlamento o a las actividades que tengo planificadas para ese día", si está "orgulloso de ser diputado" o si tiene problemas para conciliar el sueño. Asimismo, también cuestiona por las emociones al principio de la legislatura, si estaban "felices o infelices", "ansiosos o relajados" o "satisfecho o insatisfecho", preguntas que se repiten respecto al final del periodo legislativo. Los resultados, próximamente.