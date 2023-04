Mazón pone el acento municipal a sus listas con dos mujeres alcaldables

Uno de los principales condicionantes del 28M será la coincidencia de las elecciones autonómicas y las municipales. El votante valenciano deberá escoger 'president' y alcalde en un mismo movimiento y los partidos saben de las altas probabilidades de que la papeleta introducida en ambas urnas sea del mismo color. Esta coyuntura ha sido determinante para que Ximo Puig no haya adelantado en esta ocasión los comicios a la Generalitat (como sí hizo en 2019), ya que el PSPV domina en el mapa municipal y entiende que en esta ocasión le interesa ir de la mano de sus alcaldes y no de Pedro Sánchez, como hace cuatro años. Pero el PPCV no quiere quedarse de brazos cruzados y ya se posiciona para contrarrestar la jugada socialista.

Según ha podido saber este diario, Carlos Mazón, líder de los populares, ya tiene decidido que incluirá en lugares destacados de sus listas autonómicas a dos mujeres jóvenes con tirón municipal: Paqui Bartual y Laura Chulià. Ambas han sido proclamadas como las candidatas del PP a las alcaldías de Xirivella y Benetússer, respectivamente, y con su inclusión en puestos de salida de las listas electorales los populares buscan proyectar una imagen de renovación (Chulià ya fue alcaldesa pero ninguna tiene experiencia en la política autonómica) y de apuesta por perfiles femeninos, jóvenes y con talento, según destacan desde la formación. Un mes para resolver las últimas dudas de las listas electorales Pero sobre todo, con las designaciones de Bartual y Chulià, Mazón trata de presentar batalla al PSPV en el área metropolitana de València, donde se levanta el conocido como 'cinturón rojo' de la ciudad. Se trata de una zona muy poblada que los socialistas dominan históricamente con puño de hierro y que el alicantino ha puesto en su "radar", según asegura su entorno, que incide en la gran cantidad de actos que Mazón ha acumulado en estos municipios valencianos. En 2019 el PSPV logró hasta una docena de mayorías absolutas y ahora el PP quiere desactivar ese efecto contagio del voto municipal al autonómico que podría impulsar a Puig en un contexto de empate técnico entre bloques. Los populares se ven con opciones de disputar la victoria en ambas localidades, gobernadas actualmente por coaliciones que lidera el PSPV. En Benetússer el PP ya logró la alcaldía con la propia Chulià al frente de la candidatura en 2011, mientras en Xirivella fueron la segunda fuerza más votada a cuatro puntos (500 votos) de los del puño y la rosa. Además, en ninguna de las dos localidades se presentó Vox en 2019, por lo que la posible entrada de la extrema derecha podría facilitar la formación de gobiernos del PP. Mayoría femenina, pero sin cuotas Tanto Bartual como Chulià son apuestas personales del presidente del PPCV, que no tenía relación previa con ninguna de las dos alcaldables. De hecho, según destacan fuentes de la dirección del partido, Mazón las ha conocido durante la intensa gira por la Comunitat Valenciana que ha realizado en los últimos meses (según el partido, acumula más de 1.500 actos en este tiempo) y ha quedado "sorprendido" por sus capacidades. Igualmente, también es una forma de "mover el banquillo" con jóvenes promesas que todavía "no han jugado la Champions", dicen desde el PP utilizando un símil futbolístico. Las principales alcaldías del PSPV escoltarán a Puig en la campaña de 2023 Los populares rechazan que la elección de dos mujeres jóvenes para las Corts tenga nada que ver con cuotas de género sino con la "valía personal" de ambas. Así, aseguran que aunque todavía se está dirimiendo cómo se confeccionarán finalmente las listas autonómicas (no confirman que vaya a seguirse el ya clásico modelo cremallera), la previsión es que haya mayoría femenina en las mismas. Asimismo, las fuentes populares no esperan que se vaya a incluir a más alcaldables en la nómina de aspirantes a diputado del parlamento autonómico, excepción hecha de la secretaria general María José Catalá, que será la número uno para las Corts por la circunscripción de Valencia y a la vez alcaldable en el cap-i-casal. Feijóo vuelve a enfriar las expectativas del PP el 28M El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este lunes de que el PSOE «aguantará mejor» las elecciones autonómicas y municipales del 28M que las generales, un hecho que enmarcó dentro de la «lógica política». No es la primera vez que el gallego rebaja las expectativas de su formación en los próximos comicios, ya que en su última visita a València ya recordó lo «mucho» que le costó a él conseguir mayorías absolutas en Galicia. En todo caso, Feijóo se hizo «corresponsable» de los resultados del 28M y fijó objetivos a los suyos: reclamó ser primera fuerza en ambos comicios, mejorar el número de alcaldías y aumentar el número de comunidades donde gobiernan, actualmente tres. Según Génova, La Rioja es el territorio donde hay más opciones de voltear el gobierno.