La Acampada no desocupará la facultad hasta que la UV no condene "permanentemente" la invasión de Gaza

La asamblea de la Acampada por Palestina, que el pasado viernes por la noche ocupó el interior de la facultad de Filosofía, ha hecho hoy público un nuevo comunicado en el que avisa de que no abandonarán el edificio hasta que la Universitat de València no se comprometa "por escrito" a no firmar acuerdos de colaboración con instituciones isreaelíes.

Los estudiantes responde así a otro comunicado que publicó la UV el sábado por la tarde en la que institución niega mantener convenios de colaboración con universidades del Estado de Israel, y recuerda que su claustro ya acordó pedir "un alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de todas y todos los rehenes y prisioneros, el fin de las violaciones de Derechos Humanos y el inicio de un proceso de diálogo y negociación que dé una respuesta permanente al conflicto israelí-palestino".

Convenios recientes

"Aunque actualmente no se mantengan convenios directos con universidades israelíes, sí que se han tenido en un pasado reciente, como el covenio con la universidad de Ariel, situada en una colonia considerada un crimen de guerra", contestan la asamblea de estudiantes en favor de Gaza, que también subraya la colaboración de la UV con "empresas cómplices del apartheid".

El comunicado de la UV señalaba también que «las autoridades académicas, tanto de la facultad como del Rectorado, se han mantenido en contacto en todo momento con las personas acampadas".

Escuchar nuestras demandas

La asamblea responde que en ningún momento el Rectorado se ha dirigido a ella y que el contacto con el decanato de la Facultat de Filosofia "ha sido limitado y únicamente relacionad a cuestiones logística y de seguridad, evitando conscientemente las cuestiones políticas".

El comunicado de la asamblea concluye señalando que estas y otras situaciones "demuestran que la UV se niega a escuchar nuestras demandas y que oculta la realidad de los hechos ocurridos en la acampada", por lo que exigen "de nuevo" que el Rectorado "se posicione permanentemente contra la ocupación israelí de Palestina".