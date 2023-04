Los valencianos esperan de media tres meses para ver al especialista, uno más que antes de la pandemia

"Le llamamos de la consulta del dermatólogo, le verá el próximo 15 de septiembre, ¿le va bien?". "¡Pero sí es de aquí a cinco meses!" Es que no puede ser antes, ¿le pongo para el 15?". El diálogo le va a ser familiar a más de un lector. Nuestro médico de Familia nos ha mandado al especialista pero hay que esperar, y desesperar, durante meses. En concreto y según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en la Comunitat Valenciana la espera media para ver al especialista es de 87 días, casi tres meses. Esta es la media, lo que supone que habrá valencianos que puedan tener esa visita al mes, pero otros que esperen tres, cuatro o incluso cinco meses. De hecho, la mitad de todos los que estaban esperando en diciembre de 2022 lo estaban más de dos meses.

La tonada suena y más desde la pandemia. El colapso que supuso la llegada del coronavirus y que todos los niveles asistenciales se volcaran casi en exclusiva en una enfermedad durante meses está teniendo sus consecuencias. Se está mejorando poco a poco (un año antes la espera era de 95 días) pero aún así, las listas para ver al especialista siguen disparadas. Solo hay que comparar el cómo se está ahora y cómo se estaba a finales de 2019 cuando la covid-19 no era una amenaza. A finales de aquel año prepandemia, y según datos del ministerio, la espera media era de 57 días, un mes menos y también había mucha gente menos en esta lista: 196.000 valencianos frente a los 374.637 que están ahora esperando a ver por primera vez al especialista.

Y es que este parón ha afectado a todos los niveles: muchas de las visitas que se tenían que haber realizado no se hicieron y muchas personas tampoco consultaron por problemas de salud en su día. Esa demanda "oculta" se está sumando ahora a la que ya había y que acumulaba retrasos.

La C. Valenciana está así aunque por poco, por encima de la media nacional (83) en cuanto a días de espera. Las autonomías peor paradas son Andalucía, Canarias y Navarra y donde se espera menos, País Vasco, Castilla-La Mancha y Baleares. Pasa lo mismo con el porcentaje de pacientes a los que se les da la cita más allá de dos meses: son la mitad, un 49,9 % cuando la media nacional está en el 41,1 %. En Canarias, por ejemplo, casi todos los pacientes en lista esperan más de dos meses (9 de cada diez) cuando en Navarra o Baleares, este porcentaje de pacientes es anecdótico.

Tres meses y medio en Neurología

La demora media, además, difiere y bastante según la especialidad que se consulte. El ministerio hace la comparativa entre comunidades contando solo un cierto número de especialidades, pero entre las diez de las que se aportan datos hay más de un mes de diferencia en el tiempo a esperar. Así, los pacientes que tienen una primera consulta con su cirujano general esperan de media 69 días mientras que para ver al neurólogo se dispara a 102 jornadas. Oftalmología y Dermatología son las otras dos más colapsadas de la lista de diez: tenían 99 y 95 días de espera media a finales del año pasado.

Lo que se tarda en ver al especialista también se ve en el indicador de cuántas personas esperan un mínimo de dos meses. En Neurología lo hacen seis de cada diez pacientes que han sido remitidos a este especialista. En Dermatología y Oftalmología es casi el mismo porcentaje (el 57 % de los que están en lista).

Un eslabón más hasta llegar al quirófano

La Conselleria de Sanidad actualiza cada mes los datos sobre la lista de espera para entrar a quirófano por algo no urgente pero no ofrece información sobre esta otra "lista de espera" que también supone un retraso desde que tenemos un problema que ha de ser operado hasta que entramos al quirófano. El primer acceso es con el médico de Familia pero, a partir de ahí y si la derivación no es urgente hay que sumar el tiempo para ver al especialista (casi tres meses de media, más según la especialidad); seguramente otros meses hasta completar una prueba diagnóstica y, ya con la decisión tomada, esperar para tener hueco para la cirugía.

Según la administración, a finales de febrero, la demora media para operarse desde ese momento era de 80 días pero ahí no se tiene en cuenta los otros 87 de media que se ha esperado para ver al especialista o los que se espera para hacerse cualquier prueba diagnóstica.