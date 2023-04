Sanidad se prepara para vacunar de gripe a 200.000 niños valencianos

Los mayores lo tienen interiorizado. Con el otoño llega también la gripe y con ella, muchas complicaciones que les pueden llevar al hospital (cuando no algo peor) y la mejor manera de evitarlo es vacunarse. A partir de este año, ese mensaje se va a trasladar también a los padres de niños de 6 meses a 5 años porque, por primera vez, este grupo de edad está incluido como uno de los que debería de protegerse frente a la gripe cada otoño, se tengan o no condiciones de riesgo.

La Organización Mundial de la salud (OMS) lo llevaba recomendando desde hace varias temporadas y, de hecho, hay una docena de países de la UE que ya están vacunando a todos los niños de estas edades. Aquí en España el acuerdo se tomó en octubre con la idea de que en esta temporada de gripe 2023-2024 todas las comunidades lo hubieran puesto en marcha y, de hecho, ya hay varias que empezaron el año pasado. En la Comunitat Valenciana esto supondrá aumentar el volumen de personas a vacunar de las 1,3 actuales (que incluyen mayores, embarazadas, personas inmunodeprimidas y personal sanitario) a 1,5 valencianos ya que según el INE, hay cerca de 200.000 niños de 6 meses a 5 años.

No hay conciencia del riesgo

Desde la Conselleria de Sanidad están ya preparando la próxima campaña (y el aumento de dosis a adquirir, entre otros aspectos) pendientes de la acogida que va a tener entre las familias introducir una nueva vacuna infantil más en el calendario, sobre todo cuando la percepción que se tiene de la gripe es que es una infección que no es peligrosa en niños. "Puede que la acogida sea 'regular' por los antecedentes de la campaña de vacunación de la covid que no se diseñó bien y porque los padres no son conscientes de la complejidad de la gripe", apunta la pediatra Eva Suárez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría.

Y es que, aunque la inmensa mayoría de afectados por gripe anualmente son niños y adolescentes, en muchas ocasiones no se diagnostica como tal, un factor que ayuda a que el impacto de la enfermedad pase desapercibido. "Este año en mi centro de salud hemos solicitado pruebas rápidas y los padres sí han sido conscientes que la gripe estaba detrás, por ejemplo, de esos 10 días de fiebre alta que han tenido su niño y que les ha impedido ir a trabajar, por ejemplo", explica la pediatra. Desde el consejo interterritorial (del que forman parte el ministerio y los consejeros de salud) se reconoce que será clave el que el personal sanitario la recomiende.

También deja ingresos y casos graves

Los niños son los que se llevan la peor parte en volumen de contagios en cada temporada de gripe que, por ejemplo este año, ha tenido dos picos: uno a mediados de diciembre y otro a finales de febrero. La gripe supone así todos los años un aumento importante de visitas al médico y de inconvenientes en las familias pero desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud han tenido en cuenta también su gravedad en niños para recomendar la vacuna, una cuestión que pasa más desapercibida "pero está ahí", apunta la pediatra. Así, según el ministerio, todos los años hay un elevado número de hospitalizaciones de niños por complicaciones con la gripe y también de ingreso en UCI, solo por detrás de las personas mayores.

Y, aunque la letalidad sea reducida (se estima que al año pueden fallecer 5 niños menores de 5 años por gripe), sí hay muchas hospitalizaciones graves (unas 800 en toda España) y el 70 % de los que entran al hospital "no tienen factores de riesgo, son niños sanos", apunta Suárez.

Pese a tener estas cifras sobre la mesa, los pediatras tienen claro que, o se hace una buena campaña y se prepara bien el abordaje o puede pasar como con la campaña de vacunación infantil de covid "que empezó mal y acabó fatal", apunta la pediatra ya que solo la mitad de los niños están vacunados en la C. Valenciana contra la covid. Tampoco la campaña de vacunación de gripe ha tenido especial predicamento entre los mayores, al menos hasta que apareció la covid y se plantearon campañas de vacunación conjunta, lo que ayudó a aumentar las coberturas vacunales frente a la gripe. Hasta ahora, sí estaba recomendado vacunar a los niños que tuvieran factores de riesgo, pero son pocos los que reciben esta protección: entre un 15-20 % de los que tienen riesgo de complicaciones.

Con todo, desde el Consejo Interterritorial se considera que aunque se llegue a convencer a pocos padres, la estrategia es "costo-efectiva" ya que en otros países han logrado bajar el volumen de visitas a la Atención Primaria, de hospitalizaciones y también, de rebote, se ayudará a proteger al otro grupo de edad que más complicaciones tiene con la gripe, el de los mayores.