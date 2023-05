Sanidad ultima 30 años después la integración de los 2.300 trabajadores del Hospital General

La Conselleria de Sanidad y el comité de empresa del consorcio del Hospital General de Valencia han dado el que se espera sea el último paso para conseguir la integración real de los 2.300 trabajadores del centro como personal de la administración sanitaria, la llamada "estatutarización" que se lleva prometiendo y persiguiendo desde hace al menos tres décadas. Por ahora, sindicatos y conselleria suscribieron este martes el acuerdo para hacerlo posible (con respaldo mayoritario), pero aún resta parte de la tramitación.

Y es que estos trabajadores, al igual que los del consorcio del Hospital Provincial de Castelló, son trabajadores de Sanidad pero no del todo ya que orgánicamente dependen de un consorcio formado por Sanidad y la Diputación de Valencia o la de Castellón, lo que ha supuesto que hasta hace poco tiempo tuvieran diferentes sueldos y diferentes categorías profesionales. Estas diferencias se han ido puliendo en los últimos años pero su integración no era completa, algo que les impide por ejemplo tener la misma movilidad que el resto de trabajadores.

"No podemos optar a trabajar en otra plaza de otro departamento como el resto, pero ni siquiera dentro de nuestro departamento, solo entre plazas del hospital", explica Rosa Zomeño, delegada sindical de CC OO en el consorcio y presidenta en funciones del comité.

Tras la integración completa, la plantilla que acepte la estatutarización (que es voluntaria) ya podrá tener estos derechos de movilidad pero, además, se avanza en otros aspectos que hasta ahora han supuesto problemas y retrasos en el hospital. Por ejemplo, el consorcio no entró en el reparto de las 6.000 nuevas plazas estructurales que Sanidad creó el año pasado. En el hospital se prometieron 320 autorizadas aparte que todavía no han llegado. "Ahora entraremos dentro de los planes de ordenación y esto ya no debería de pasar como tampoco tener que negociar aquí de nuevo cuestiones como la jornada de 35 horas, por ejemplo", apunta Zomeño.

"Llevamos 30 años"

La integración lleva años prometiéndose. "Con Clementina Ródenas como presidenta de la Diputación de Valencia ya se empezó a prometer la integración y de eso hace 30 años", recuerda la presidenta en funciones del comité de empresa. Con Carmen Montón y Ana Barceló en el cargo se retomó el proyecto y se avanzó en la homologación de sueldos y categorías pero lo que iba a estar listo en enero de 2019 (la integración completa) tal como se prometía a principios de 2018 se ha demorado al menos cinco años.

"Los plazos son los que son, de eso somos todos conscientes pero por nuestra parte estamos muy contentos porque el proceso ya está encauzado y arrancado y además se ha asumido casi toda la letra pequeña que pedimos", añade Zomeño. Esta letra pequeña hace referencia a que cada trabajador laboral fijo y los funcionarios de carrera van a poder elegir si ser o no estatutarios lo que da flexibilidad "porque hay muchos casos diferentes, desde a los que no les compensa porque están en excedencia en otra plaza a los que están cerca de la jubilación". Las nuevas plazas que se creen serán todas estatutarias, lo que facilitará también el acceso a personal y se evitarán bolsas duplicadas.

Los consorcios no desaparecen

Sanidad quiere hacer el mismo proceso con la plantilla del consorcio del Hospital Provincial de Castelló pero no hay interés, sin embargo, en acabar con esta entidad gestora que funciona de "intermediaria". Uno de los motivos que tiene la administración es mantener la financiación extraordinaria que llega desde el Ministerio de Administraciones Públicas por los consorcios y que, en el caso del de Valencia supone unos ingresos de "más de 100 millones de euros al año" según fuentes internas del hospital.