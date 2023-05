La candidata de Ciudadanos (C) a la Presidencia de la Generalitat, Mamen Peris, ha anunciado que, si gobierna tras las elecciones del 28 de mayo, implantará cuota cero durante dos años para los autónomos que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional con el fin de "levantar el emprendedurismo", medidas de conciliación para facilitar la compra en el Mercado Central fuera de su horario habitual y que la línea 10 de Metrovalencia llegue a la puerta del recinto para "no dejarlo aislado".

En estos términos se ha pronunciado Peris este lunes en declaraciones a los medios durante su visita al Mercado Central de València junto a otros miembros de la lista autonómica de Cs. La candidata ha subrayado que hay que "poner en valor" este emplazamiento porque "no es solo un atractivo turístico, sino que está lleno de autónomos, de emprendedores". Un vermú casero en la buhardilla junto al mar En este sentido, ha indicado que la política de Cs es que "durante los dos primeros años los autónomos, los emprendedores tengan cuota cero para no pagar impuestos". "Hemos de levantar el emprendedurismo, pero no un emprendedurismo simplemente en papel, hagámoslo real", ha remarcado, al tiempo que ha señalado que "hasta que un negocio funcione, en muchas ocasiones pasan los tres primeros años". Asimismo, Peris ha defendido que en el Mercado Central "es donde está el verdadero producto valenciano y ha planteado que la línea 10 de Metrovalencia "tiene que llegar a la puerta del Mercado Central" para "no dejarlo aislado", ya que "no es solo un mercado turístico, sino que va mucha gente a comprar". "Se está peatonalizando todo el centro histórico, pero tenemos que dar facilidad a personas mayores que vienen, y las no tan mayores, es decir, cuando uno va con las bolsas cargadas necesita transporte a la puerta del Mercado Central", ha apuntado. Propuestas en materia sanitaria Preguntada por las propuestas del partido en materia sanitaria, ha afirmado que "primero hay que eliminar las listas de espera con la colaboración público-privada" y ha remarcado que la privada "no es un enemigo, debe ser un colaborador para ahora atacar la lista privada". Peris ha expresado que está "muy orgullosa" de tener una sanidad pública en la que "no haya que llevar la visa para ser atendido", pero ha denunciado que "en estos momentos hay necesidad de contratar a muchos más profesionales sanitarios, a pagarles mejor, a que coticen las guardias que no están cotizando". "Esto es deplorable porque les va a afectar en la jubilación", ha lamentado. Propones que ls médicos atiendan durante 15 minutos a un paciente y una tarjeta sanitaria única "Vamos a darle una vuelta a toda la Atención Primaria y desatascar toda la parte hospitalaria con propuestas tan sencillas como poner un aparato de rayos x, un ecógrafo en la Atención Primaria", ha destacado, al tiempo que ha agregado que "hay que escuchar más a los profesionales, topar las listas de lo que es la atención de cada día". En este sentido, ha resaltado algunas propuestas como que los médicos atiendan durante 15 minutos a un paciente, una tarjeta sanitaria única e historial digital para asegurar "eficacia, eficiencia y seguridad" porque "hay gente que viene de fuera que no se sabe si tienen alergia a algo o si llegan en un estado inconsciente". Además, ha defendido una sanidad que "no sea de código postal". "No podemos tener en cada comunidad unas pruebas se hagan y otras no, y eso no quiere decir centralizar la sanidad porque es una competencia que la tenemos delegada, pero sí que no podemos establecer una asistencia sanitaria de primera y de segunda", ha indicado Peris, quien ha afirmado que la "clave es la financiación". Cero euros por heredar Preguntada por cuál es la primera medida que establecería Cs si llegara a la Generalitat, Peris ha manifestado que la prioridad sería que "haya que pagar cero euros por heredar". "Dictaré un decreto donde el 99,99 por ciento ya no se pagará, estará bonificado porque será urgente, igual que todas las medidas de reforma de las deducciones a nivel fiscal para las familias que desgraven gastos como la ortodoncia, gastos médicos, fisioterapeuta, los intereses, porque hay que llegar al 1 de enero del 2024 y eso lo has de hacer con una prontitud", ha señalado. A su juicio, "se paga demasiado a lo largo de la vida, cuando uno compra la vivienda, después el IBI, después se paga en renta...", por lo que ha subrayado que "ya está bien de que también al morir todo el esfuerzo y el sacrificio de familiares haya que volverlo a pagar". "El PP lo subió al 25% y el PSOE al 50%, solo lo han bajado cuando han gobernado con Ciudadanos", ha concluido.