Es auxiliar administrativa y como tal figura en la bolsa de empleo de la Conselleria de Sanidad cuando la llaman para trabajar. Sin embargo, cuando la mujer dice que es invidente y que necesita que le adapten el puesto de trabajo a su discapacidad visual, la rechazan. Que no vaya a trabajar, que no pueden hacer lo que ella les pide, que no hay adaptación posible. Y así, hasta en 15 ocasiones, en diferentes departamentos.

Por ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a Conselleria de Sanitat "una adaptación real de los puestos de trabajo a empleados públicos con diversidad funcional" y ha denunciado el caso ante la Inspección de Trabajo. "En departamentos como el Clínico se le ha denegado ese derecho al empleo tras señalarse que no es posible la adaptación técnica de los puestos de trabajo correspondientes a las ofertas de bolsa", explican desde el sindicato que recalcan, además, que esta situación se ha repetido en el tiempo y en diferentes departamentos, "ya sea con informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en la minoría de los casos, o directamente al presentarse en el centro para cubrir la vacante para la que había sido llamada". CSIF subraya, en la denuncia presentada ante Inspección de Trabajo, la vulneración directa de textos normativos como el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de Ley General de las personas con discapacidad y su inclusión social. Su artículo 7 establece que "las administraciones protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad". Ni un sólo puesto adaptado para personas como ella La central sindical considera un “despropósito” que una persona con una discapacidad como el caso de la auxiliar administrativa invidente "no pueda trabajar en Conselleria de Sanitat porque no adaptan el puesto laboral a sus necesidades, pese a que cumple todos los derechos y méritos para estar en bolsa de empleo". https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2023/05/17/administracion-adjudica-personas-discapacidad-1-87441672.html CSIF hace hincapié en que "resulta necesario una política inclusiva que sea efectiva. Nos parece una incongruencia que en un departamento como el de La Fe, con 9.000 profesionales, no haya un puesto adaptado para una persona invidente que, además, ha sido calificada apta para su trabajo aunque con limitaciones, que son las que a la Administración le compete vencer”. El sindicato señala que este caso “evidencia la falta de adaptación de Conselleria de Sanitat a políticas inclusivas reales instalando, por ejemplo, lectores de pantalla en los ordenadores que lo requieran”.