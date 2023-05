El sindicato de Enfermería Satse ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV) contra la práctica habitual de la Conselleria de Sanidad de enviar unidades rotuladas como Servicio de Atención Médica Urgente-SAMU sin contar en ellas con un médico SAMU únicamente contando con conductor-camillero y un enfermero o enfermera SAMU "incumpliendo su propia normativa sanitaria". Desde Satse apuntan a que, con esta dotación, estas ambulancias deberían ir rotuladas "como Soporte Vital Avanzado-SVA, a las que la normativa sanitaria sí permite asistir con o sin médico" y no como SAMU ya que "sin médico no es SAMU".

Relacionadas Denuncian que varias ambulancias SAMU dan servicio sin médico