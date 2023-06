No se niegan a que se pueda integrar a alguna persona de Podem o de Esquerra Unida en las listas de Compromís en Sumar para el Congreso, en el caso de que la coalición valencianista finalmente vaya con la plataforma, pero quieren que sean figuras "consensuadas, que sumen y que ocupen su espacio propio, no dentro de Compromís". Es en estos términos sobre los que los valencianistas inician las negociaciones con la plataforma de Yolanda Díaz cuando quedan 8 días para presentar las confluencias que concurrirán a las elecciones generales del 23 de julio, tras anticiparlas Pedro Sánchez tras las autonómicas del 28M que dieron la victoria a la derecha.

El objetivo de Compromís es llegar a un acuerdo con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que respete su autonomía como "proyecto político valenciano". Sobre si se niegan a incluir a personas de otras formaciones -como Podem y Esquerra Unida, ahora fuera del tablero valenciano tras quedarse sin representación el pasado domingo 28 de mayo- tal como afirmó ayer Pablo Iglesias, exlíder de Podemos (que acusó a Compromís de exigir condiciones y no querer que Podemos esté presente), los valencianistas dicen que no se oponen a ello, pero que ellos negocian con Sumar. "Directamente negociamos con Sumar y queremos llegar a un acuerdo con Sumar".

"No nos vamos a meter en lo que hace Sumar en otros territorios. A nosotros nos preocupa el Pais Valencià donde la fuerza hegemónica la tiene Compromís"

En este sentido, detallan fuentes de la coalición, "no nos vamos a meter en lo que hace Sumar en otros territorios. A nosotros nos preocupa el Pais Valencià donde la fuerza hegemónica la tiene Compromís".

Las premisas son claras: no van a condicionar pactos en otros territorios pero si Sumar quiere presentarse con ellos en la Comunitat Valenciana, deberán respetar que Compromís es otro partido político y tiene el liderazgo. Es decir, irán juntos, si así lo acuerdan con los equipos negociadores de Yolanda Díaz, pero no revueltos: "Queremos liderar las listas, si hay personas de otros partidos serán consensuadas y tendrán que ser personas que sumen. Dentro de Sumar, no dentro de Compromís", concluyen.