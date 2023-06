¿Cuántas veces le ha dicho su médico de Familia que le vendría bien hacer más ejercicio para controlar su colesterol, por ejemplo? ¿O que debería llevar una vida más activa porque el sedentarismo está ligado a la aparición de muchas enfermedades? A partir de ahora, los médicos de Atención Primaria van a poder ir un paso más allá y recetarle ejercicio para que aquellas personas que se puedan beneficiar puedan hacer actividades gratuitas en unidades deportivas creadas al efecto. Es lo que prevé el programa "En moviment", una iniciativa conjunta de la Conselleria de Sanidad y de la Conselleria de Deporte que lleva meses gestándose pero cuyo plan se acaba de publicar, casi en tiempo de descuento para el gobierno del Botànic.

El objetivo del proyecto está claro. Se quiere dar un paso más en las iniciativas de medicina comunitaria que ya había en marcha (como los grupos de danza o para salir a andar que impulsaban en algunos centros de salud) y establecer una estrategia de fomento del deporte para luchar contra el sedentarismo y la inactividad física, teniendo en cuenta que hacer ejercicio reduce el riesgo de sufrir problemas de corazón y vasculares, hipertensión, cánceres o diabetes, ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad, incrementa la densidad ósea y fortalece el sistema muscular, además de mejorar el estado de ánimo y disminuir los niveles de estrés y ansiedad, según defiende la conselleria como base de este programa.

¿Quiénes recibirán estas recetas?

Aunque todo el mundo se beneficio de estar activo, las recetas de ejercicio se harán "prioritariamente" a dos grupos de personas: a quien tenga alguna enfermedad que necesite del ejercicio físico o a personas "inactivas". A ellas, los médicos les podrán hacer estas recetas y los remitirá a las nuevas Unidades de Actividad y Ejercicio Físico (UAEF), unos recursos que aún deben crearse con ayuda de las entidades locales (las consellerias han firmado un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para ello) y que serán donde se ofrecerán estas clases (individuales o colectivas) o se darán las pautas para hacer el ejercicio de forma autónoma bajo la coordinación de preparados físicos. Y todo, de forma gratuita.

Porque el proyecto no busca solo que los profesionales de los centros de salud piensen en recetar ejercicio antes que prescribir cualquier otro tratamiento, sino que el plan de Sanidad y Deporte busca que este ejercicio "recetado" se pueda hacer de forma gratuita en unidades específicamente creadas para ello en cada municipio pero para eso hace falta la colaboración de los ayuntamientos y dinero. Por ahora, el proyecto nace con 1,1 millones de euros de respaldo para arrancar, buena parte procedentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia (643.501,50 euros) y en los presupuestos de la Generalitat para este año hay otro medio millón de euros para ayudar a esos ayuntamientos que quieran ponerlo en marcha. Los fondos europeos, sin embargo, están ligados a que se cubran antes de final de año unos mínimos del programa.

El plan nace con polémica

"En moviment" no se ha puesto todavía en marcha pero ya ha nacido con polémica y todo por quiénes serán los encargados de diseñar esas actividades físicas para mejorar la salud de quien lo necesite. Según este plan autonómico «En moviment» que se publicó oficialmente el pasado viernes, al frente de estas unidades de actividad habrá preparadores físicos, personas que se hayan sacado el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o la licenciatura correspondiente y que después tendrán que superar un curso específico de formación, algo fuertemente criticado por el colegio de Fisioterapeutas.

De hecho, desde el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la C. Valenciana (Icofcv), entendían que el proyecto del Consell ponía "en grave riesgo" la salud de los ciudadanos porque va a dejar en manos de personal no sanitario la salud de personas con factores de riesgo y acusaba al Consell de fomentar el "intrusismo". "La incorporación de no sanitarios en el tratamiento de lesiones rompe el derecho de los ciudadanos a un proceso asistencial integral llevado a cabo por profesionales sanitarios siendo el paciente el verdadero perjudicado de esta medida", apuntaban hoy desde el colegio profesionales desde el que achacaban a "intereses propios" del Consell esta elección y la "manera acelerada" de poner en marcha el plan "dejando a un lado el bienestar de los ciudadanos.

El colectivo de fisioterapeutas anuncia movilizaciones y otras medidas de protesta para acabar "con esta barbaridad" que, a su juicio, buscaba "aligerar las listas de espera del servicio de Rehabilitación y de Fisioterapia de los centros de salud, altamente saturados".