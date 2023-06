Más de 895.000 citas con el médico de Familia se pierden en la sanidad valenciana cada año porque los pacientes no aparecen en consulta tras haber cogido hora en su centro de salud. Es la cifra estimada por este diario teniendo en cuenta que el porcentaje de citas mensuales que se quedan en blanco por este "absentismo" de los pacientes ronda el 4 %, según los datos de la Conselleria de Sanidad y los 22,4 millones de citas con los médicos de los centros de salud registradas el año pasado.

Así, según datos facilitados por la Conselleria de Sanidad, el pasado mes de mayo los pacientes plantaron al profesional en el 3.83 % de las consultas, pero la cifra subió al 4,07 % en marzo y al 4 % en enero o abril. Que de todas las citas diarias se queden "sin realizar" el 4% puede parecer poco pero puestas en dimensión suponen "perder" más de 74.000 al mes entre todos los centros de salud valencianos, casi 3.800 al día, además en un momento en el que ya es de por sí difícil acceder a una cita y la demora se está disparando por encima de las 48 horas reglamentarias más a menudo que antes.

Porque todo suma. "Si no me vienen dos de las citas al día, son 10 faltas a la semana y en un mes ya me han generado un día entero más de demora. Parece algo pequeño pero también contribuye a la demora", reconoce la presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) en la Comunitat Valenciana, Inmaculada Cervera.

El perfil de los absentistas

Precisamente, el que haya más demora para conseguir cita es uno de los motivos para que más consultas se queden en blanco. La pescadilla que se muerde la cola. Porque son aquellas citas que se cogen con más tiempo, en las que más se termina fallando. "Cuanto más alejada la cita, más fácil es que fallen", reconoce Cervera. La explicación más usual es que si llamamos por un problema agudo y nos dan cita más tarde que pronto, puede que cuando llegue el día de la consulta "ya se haya resuelto el problema", en más de una ocasión pasando por las urgencias de los hospitales, lo que también aumenta el colapso de estos servicios.

El perfil de las consultas que más se quedan en blanco: pedidas por personas jóvenes y con mucho tiempo de antelación

"Pero también hay despistes", añade Cervera, que apunta a un perfil. Los que más plantan a su médico, los jóvenes y, además, muy habitualmente en citas que se cogen de forma telefónica. En el perfil coincide Manuel Sánchez, coordinador del grupo de trabajo de gestión de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Sovamfyc. "Los más jóvenes son los que más fallan también porque con el acceso vía aplicación les es más fácil coger citas y luego, pues se olvidan", concede Sánchez que cree que hay demasiadas consultas en el programa diario que no deberían de serlo: "trámites administrativos o para cosas menores. Son demasiadas citas que se cojan sin necesidad", apunta.

Recordatorios y facilidades para anular

Y todo en un contexto en el que se está trabajando para poner un tope a esta agenda diaria de visitas a 35 y buscar maneras de ver a esos paciente que "siempre" terminan acercándose a su centro de salud "de urgencias" para ser atendidos, aunque no tengan cita y que en momento de más trabajo supone que los profesionales terminen viendo al día a medio centenar de personas o más, "sin una atención en tiempo y forma"

La solución, para estos profesionales pasa por fomentar la "educación" de la ciudadanía en el uso de la Atención Primaria pero también facilitar que esas anulaciones se puedan hacer "porque no podemos echar toda la culpa a los pacientes", explica Cervera que pone un ejemplo: en consultas externas "hay recordatorios vía móvil conforme se acerca la fecha y dan facilidades para anularla si no se va a ir. Aquí se debería hacer lo mismo" apunta porque ponerse en contacto con el centro de salud, incluso por teléfono para cualquier trámite puede ser "una verdadera odisea".

Cervera (Semergen): "Hay que educar a la ciudadanía pero también darles más facilidades para anular"

El absentismo llegó al 12 %

Un 4 % de citas "perdidas" es un problema para el sistema pero el porcentaje llegó a ser de dos cifras. Así lo certificó Manuel Sánchez en un estudio realizado sobre más de 4,3 millones de citas en el departamento de Elx de 2009 a 2013. "Registramos el volumen de citas en blanco y llegaba al 12 % por aquel entonces", explica el médico que apunta a las mejoras tecnológicas que ha habido en el sistema para explicar esta bajada. "Esto ha mejorado porque se han resuelto problemas informáticos de citas de seguimiento que ahora quedan anuladas. Aquí estaremos en el 5 %", concede.

Aunque el porcentaje ha bajado, ese 4 % supone 896.689 visitas en 2022 pero puede que este año sean menos. Y es que el año pasado se registró un aumento de las consultas con el médico de Familia y, en general, con todos los profesionales de la Atención Primaria directamente relacionado con la pandemia. El sentimiento de vulnerabilidad tras la covid-19 hizo que muchas personas sintieran la necesidad de consultar antes o más a menudo por cuestiones menores pero también el recuperar el acceso a la Primaria contribuyó a ello. Las cifras de consultas totales anuales dan fe de ello. Según datos de Sanidad, en 2019 antes de la llegada del coronavirus se registraron 18,5 millones de consultas con el médico de Familia y el año pasado se llegó a las 22,4 millones. Lo mismo pasó en Pediatría.