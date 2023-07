Ens Uneix critica el recurso del fiscal del caso Alquería: "No tiene sentido"

Críticas unánimes al recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la sentencia absolutoria del caso Alquería. La representante de Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez en la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, critica la petición de repetir el juicio que absolvió a Rodríguez y doce personas más. «No tiene sentido».

«Es continuar haciendo daño a unas personas que ya lo han pasado mal, que han estado cinco años sufriendo una causa injusta por el simple hecho de que un fiscal se creyó las mentiras de unas personas que lo que querían era que Jorge Rodríguez acabara su carrera política», señala Enguix. «No lo han conseguido y estamos muy tranquilos porque pensamos que el recurso no irá a más allá». señala.

La formación política de la Vall d’Albaida considera que la sentencia de la Audiencia Provincial, que absolvió a Rodríguez y los otros doce acusados «es muy contundente y muy firme. Y lo que hace es dar la razón a lo que nosotros hemos estado defendiendo estos cinco años». Yconcluye que «los abogados han hecho un gran trabajo. Han defendido muy bien a nuestros compañeros y al final el fiscal lo que quiere es darse a conocer cada vez más en una causa en la que yo creo que no tiene nada que hacer», concluyen.

Desde el PSPV, el alcalde de Mislata y aspirante a presidir la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, considera que «la sentencia absolutoria es clara y contundente. Respetamos la decisión de la Fiscalía, pero no podemos compartir su visión. Durante años se ha hecho un daño irreparable a personas honorables como Jorge Rodríguez, injustamente acusadas, y a sus familias. ¡Ya basta! Es suficiente».

Desde el PP de la Diputación no se pronunciaron ayer sobre el recurso al ser consultados por Levante-EMV. Aunque el presidente provincial, Vicente Mompó, también aspirante a presidir la Diputación de València, ya anunció que no se sumarían al recurso del fiscal ya que consideraban la sentencia absolutoria «clara, categórica y contundente, y no admite ningún recurso». Aunque como acusación pedían 8 años de cárcel para Jorge Rodríguez.