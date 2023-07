Los grados de Medicina de la Universitat de València, Universitat de Alicante, y Miguel Hernández de Elche son la primera, tercera, y séptima carreras más deseadas de las universidades valencianas. Las tres juntan 5.552 solicitudes, aunque solo hay 559 plazas.

Como estas, hay muchas titulaciones con una lista de espera muy larga para las que en realidad hay muy poca oferta. Esto obliga a miles de alumnos a replantearse su futuro, emigrar a otra universidad de España con una nota de corte más baja o estudiar un grado distinto al que tenían planeado desde el principio.

Siete de las diez carreras con más solicitudes de estudiantes se ofertan en la Universitat de València. En la lista destaca, además de Medicina, Enfermería (en la UV y la UA), Psicología por la Universitat de València, Magisterio de Infantil y Primaria, Odontología y Derecho. Medicina en la UV ocupa el primer puesto con 3.015 solicitantes, y el año pasado tenía 3.700 personas en lista de espera.

Más de la mitad de mujeres

Las universidades públicas valencianas han adjudicado 26.548 plazas de las 26.772 plazas ofertadas para el curso 2023-2024, de las que 15.748 son para mujeres y 10.800 para hombres, según los resultados de la preinscripción universitaria.

Concretamente, el 81,07% del alumnado de la Comunitat Valenciana que ha realizado la preinscripción para el próximo curso podrán acceder a una de las tres primeras titulaciones solicitadas. Así, un 56,74% ha conseguido matricularse del grado que eligió en primera opción, un 15,75% en segunda y, finalmente, un 8,58% del que eligió en tercera opción.

En el caso de las universidades valencianas destaca especialmente el porcentaje de alumnado de fuera del territorio que ha solicitado plaza, ya que se trata de bastante más de la mitad. En total, 18.277 personas pidieron estudiar en alguna de las cinco universidades públicas valencianas, y estas adjudicaron un total de 9.361 plazas. El resto se encuentra en lista de espera.

Pese a que casi la totalidad de las plazas se han cubierto, hay algunas que han quedado vacantes. En concreto 224 de las que 26 corresponden al Grado en Estudios Árabes e Islámicos de la UA, 23 al Grado en Humanidades y Estudios Interculturales de laUJI, 15 al grado en Geografía y Medio Ambiente de la UV o 13 en el grado de Traducción e Interpretación de la UA, entre otras.

La brecha de género se enquista

Ellas Magisterio de Primaria e Infantil, ellos Ingeniería Mecánica o Electrónica. No es algo nuevo, se trata de una brecha de género enquistada desde hace muchos años en las universidades de todo el estado, y este año no es una opción. Las mujeres suelen optar por carreras de humanidades como magisterio o psicología, y ellos se inclinan más por ingenierías o carreras STEM. Las mujeres no quieren ser programadoras y ellos no quieren ser maestros.

Se vuelve a ver en la demanda de las principales carreras, donde ellas prefieren Medicina, Enfermería, Psicología y Arquitectura, mientras ellos optan por Ingeniería Mecánica, Ingeniería Informática, Administración y Dirección de Empresas o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Oferta por universidades

Que una carrera sea la más deseada no quiere decir que tenga más plazas que otras. De hecho las universidades tratan de ofertar las plazas que más o menos puede absorber el mercado laboral, para no generar muchos egresados que no sean capaces de encontrar trabajo. Aunque hay excepciones.

Por centros, la carrera con más oferta de la Universidad Miguel Hernández de Elche el la de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 150, una carrera muy demandada en los últimos años y cuya nota de corte no ha parado de subir. Por contra, la carrera más deseada, que es Medicina, tiene 137 plazas, pero ha registrado 864 solicitudes.

En la Universidad de Alicante la carrera que ha ofertado más plazas es Educación Primaria, con 440 para el curso 2023-24. Al igual que en Elche, la carrera con más personas demandantes es Medicina, con 1.643, seguida de Enfermería, con 1.115.

Para la Universitat de Valencia la mayor oferta la tiene Derecho, un grado con 560 plazas en primer curso y que ha recibido 754 solicitudes. Las más demandadas tienen una lista de espera de miles de personas, empezando por Medicina en Valencia, con 3.015 solicitudes pero una oferta de 336 plazas. Enfermería tiene una lista de 1.359 personas pero solo 325 plazas, y Psicología 1.249 personas solicitantes pero 450 plazas disponibles.

En la Universitat Jaume I la carrera que tiene una mayor oferta de plazas es Administración y Dirección de Empresas (185), con una demanda exactamente igual y todas las plazas adjudicadas.

Por último, la Universitat Politècnica de València, destaca ya que la carrera que más plazas oferta es Bellas Artes, con 340 personas y también la más demandada, con 509 personas. Por contra, la UPV es la que más grados y dobles grados distintos oferta entre el estudiantado.