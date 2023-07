Tomar posesión de un cargo en pleno julio tiene sus riesgos. Al inicio de la mañana en la que Carlos Mazón se estrenó como president la Generalitat Valenciana, parecía que la alerta era una posible lluvia que mantenía el cielo nublado. Una sensación que se despejó por completo nada más comenzar la serie de actos solemnes e informales que dieron ayer inicio a un nuevo ciclo político en la Comunitat Valenciana.

El riesgo, que finalmente se consumó, fue el de las altas temperaturas y el sol abrasador. Si hubo algún elemento que acompañó a políticos y asistentes fue el abanico. Poco después de las diez de la mañana ya se concentraban en la puerta cargos del Partido Popular y familiares. Carlos Mazón llegó al Palau dels Borja acompañado de su mujer y en la puerta le recibió la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, de Vox. Tras un apretón de manos entró dentro del hemiciclo y a las puertas comenzaron a llegar diputados e invitados a la cita.

Presencia alicantina

La comitiva de Alicante era notable. Mazón se trajo a los suyos. De hecho, incluso su traje fue un guiño a Alicante, pues llevaba una corbata de zapatos de Elda que le regaló el alcalde Rubén Alfaro. El mandatario de Benidorm, Toni Pérez; el de Elx, Pablo Ruz, el de Alicante, Luis Barcala, la de Castelló, Begoña Carrasco y la de València, Maria José Catalá fueron las primeros en llegar junto a Marta Barrachina, presidenta de la diputación de Castellón y Vicent Mompó, recién elegido presidente del mismo ente en Valencia.

No faltó Jose Manuel García Margalló, ex ministro del PP o Jorge Azcón, próximo presidente de Aragón. El ex jefe de gabinete de Mazón, Daniel Sirera y actual concejal en el Ayuntamiento de Barcelona también acudió a la cita así como la portavoz del PP, Cuca Gamarra. La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso llegó la última y con ella entraron todos los populares.

Tras un solemne acto en el hemiciclo, Mazón se dirigió al Palau con Ayuso a su derecha y Llanos Massó a su izquierda. «Presidente, presidente», le gritaron al verle salir militantes ‘populares’ que portaban una pancarta: «La C.Valenciana con Mazón».

Había banderas de España, de la Comunitat Valenciana y también alguna Lgtbi. El camino al Palau fue un baño de masas. Fotos, besos al aire y saludos con la mano hasta el Palau de la Generalitat (también muchos abanicos y de todos los colores, el calor apretaba) donde Ximo Puig estrechó la mano a Mazón y procedieron a reunirse. Tras el encuentro privado, el president saliente abandonó el Palau. La plaza Manises fue el escenario de un discurso, ahora sí en un entorno más informal, del nuevo president y una actuación del cuarteto de cuerda de la orquesta sinfónica de la Diputación de Alicante, todo un gesto a la tierra de Mazón.

El himno, copas y pinchos de tortilla

El grupo interpretó el himno regional con voz de Antonio Gandia, un tenor natural de Crevillent. Tras tocar el himno de España, comenzó el cóctel y las fotos con Mazón. Representantes de la sociedad civil, el sindicalismo, el mundo empresarial y político acudieron a la cita.

Las caras de la sociedad y el empresariado valenciano se dejaron ver por la plaza Manises, donde se llevaba a cabo el encuentro informal bajo carpas para sofocar el calor. Mazón fue el hombre que aglutinó todas las miradas. Fotos con unos y con otros, besos al aire y saludos. Una constante durante más de media hora. ‘Enhorabuenas’, abrazos, apretones de manos y una gran cantidad de ‘selfies’.

Entre los asistentes se pudo ver al presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda; Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana; José Vicente Morata, de la Cámara de Comercio; la presidenta del Valencia CF, Lay Hoon Chan; los secretarios generales de UGT, Ismael Sáez y Comisiones Obreras, Ana García; Fede Fuster, de Hosbec; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva; el decano de Jueces César Zenón; Alberto de Rosa y Carmen de Rosa del Ateneo Mercantil de València así como representantes del Consell Valencià de la Joventut o Carmen Llombart, magistrada del TSJ y vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Entre copas de vino y pinchos de tortilla, bajo una sombra artificial en medio de un calor abrasador, se oyó decir que empezaba una era, «la era mazonista».