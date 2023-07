Los mayores que viven solos se disparan un 20 % en diez años

Son mayores y viven solas. Con «a», ya que siete de cada diez son mujeres. Los hogares de personas mayores de más de 65 años que viven solas en la Comunitat Valenciana se han disparado en diez años al pasar de los 194.316 que había en 2011 a los 231.957 de 2021, según el censo de población y viviendas realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El aumento supone un incremento del 20 % y aunque el incremento entre hombres y mujeres es similar, las mujeres que viven solas (164.088) duplican a los hombres (67.869).

En España, más de dos millones de personas mayores viven solas y en ese retrato el rostro es de mujer (en un 70,8 % de los casos). Los hogares formados por una única persona están en aumento y la cifra no para de crecer.

El informe del INE asegura que en España hay más de cinco millones de hogares unipersonales, lo que supone un aumento de 807.847 respecto a hace 10 años. Pero, además, confirma una tendencia al alza ya que vaticina que en 2035, uno de cada tres hogares será unipersonal y la cifra llegará a los 5,7 millones.

Varios factores

Para la mayoría de demógrafos, la explicación de esa tendencia al alza de los hogares formados por una sola persona radica en una combinación de baja natalidad, un incremento de las separaciones y divorcios y la mayor esperanza de vida.

En general, los hombres que viven solos son solteros (59,7 %), mientras que las mujeres son viudas (45,5 %). Vivir solo no es sinónimo de soledad, pero la soledad no deseada es una realidad para muchas de las personas que viven solas, sobre todo para los mayores de 65 años y las personas con discapacidad.

De hecho, sólo en la ciudad de València hay 162.000 personas mayores de 65 años. De ellas, 43.000 personas viven solas y 13.000 padecen una soledad no deseada. Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) «más de un 20 % de las personas con discapacidad viven solas y un 38 % de estas personas viven en soledad no deseada. El 74 % de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres. La miseria relacional -la ausencia de vínculos y relaciones sociales intensas- es un hecho agravado respecto de las personas con discapacidad. La soledad no querida es un fenómeno en crecimiento, con un alto coste humano, social y sanitario, que ha de ser objeto transversal de acción de las políticas públicas, presentes y futuras», aseguran desde el Cermi. Y es que conseguir datos absolutos sobre discapacidad es un reto para el colectivo: el estudio de censo y vivienda del INE, por ejemplo, no cuantifica las personas con discapacidad que viven solas.

Vida para dos

El informe del INE recalca, sin embargo que los hogares más frecuentes en 2021 eran los formados por dos personas (el 28,1% del total), aunque este grupo se ha reducido en 238.091 hogares respecto a 2011. También han descendido los hogares formados por tres y cuatro personas, mientras que el número de hogares de cinco personas o más ha crecido en 194.227 en 10 años.

El número medio de miembros por hogar se ha reducido a 2,54 personas en 2021, desde las 2,58 de 2011, «continuando así el descenso observado durante los 50 últimos años», analiza el citado informe.