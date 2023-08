Las quejas por los errores en las listas de las adjudicaciones de plazas de profesorado para el inicio del curso escolar cada vez son más masivas. Los sindicatos reconocen que, desde que la conselleria de Educación publicó las listas de las distintas plazas asignadas el pasado 10 de agosto, han recibido una gran cantidad de consultas por parte de los docentes, que han visto como esta decisión les ha afectado.

Muchas de las personas afectadas han interpuesto durante estos días un recurso de reposición tras conocer el lugar de destinación para el próximo curso. Los casos son muy variados, aunque, entre las quejas, destacan los docentes que se han quedado sin destino, el profesorado de FP que no ha recibido una adjudicación, los funcionarios de carrera que no han podido escoger plazas de formación de personas adultas o de educación a distancia o aquellos que han adjudicado por debajo de personas con menos puntuación que ellos.

Tras el recurso de reposición, el siguiente paso será interponer un recurso contencioso administrativo para expresar la oposición ante la decisión de la conselleria de Educación. En este sentido, la profesora de Tecnología Joana Silvestre, una de las docentes perjudicadas, ha reconocido que «habrá mucha gente que denunciará esta situación, ya que existe un quebranto económico», hecho que abre la vía a centenares de demandas judiciales. «El coste económico puede ser una de las consecuencias de estos errores, que creemos que son informáticos, ya que, por ejemplo en mi caso, me deberían haber asignado un centro en la localidad de Massanassa y finalmente tendré que ir a Chiva, lo que supone 200 euros más de gasolina. En otras situaciones, la situación puede empeorar, ya que, debido a la distancia, los docentes tendrán que alquilarse un piso en otra localidad».

En este sentido, el portavoz de Stepv -el sindicato mayoritario entre los docentes-, Marc Candela, reconoce que muchas personas presentarán daños y perjuicios en el caso de que la conselleria no dictamine una solución, lo cual puede comportar que la administración tenga que sufragar estos costes económicos a las personas afectadas. A pesar de ello, Candela se muestra prudente, ya que, en sus palabras, «hay que esperar a septiembre para ver qué pasa y, además, pueden llegar a pasar hasta dos años para que el Tribunal de Justicia lo resuelva».

Por su parte, el representante de UGT en Educación en la Comunitat Valenciana, Francisco Javier González, también denuncia el perjuicio económico que pueden comportar estos errores entre los docentes afectados. «Todo se ha hecho muy tarde, ya que las listas se publicaron el pasado jueves. Han esperado que el anterior equipo de Educación, a pesar del cambio de gobierno, estuviese hasta el final de la adjudicación, pero no ha sido así. Esto no es excusa, ya que algunos sí que conocen cómo funciona esto», recalca. Por ello, reivindica que la «opción más justa» ante la oleada masiva de errores sería volver a realizar la adjudicación.

Resolver casos «poco a poco»

El representante de UGT ha explicado que el viernes pasado estuvo hablando con los técnicos de la conselleria para expresar el malestar que existE entre los sindicatos y los docentes. «Me han dicho que están analizando poco a poco los casos e intentando resolver aquellos que se puedan, pero esto es como un dominó, ya que si una pieza se mueve, tienen que moverse otras, por lo que es complicado». Reconoce que los docentes perjudicados están «muy nerviosos», por lo que, en sus palabras, la administración debería corregir el error de la manera más rápida posible. «Al final, los más dañados son los profesores», denuncia.

Sin embargo, los sindicatos recalcan que estos errores no van a perjudicar el inicio del curso escolar. «Las plazas están adjudicadas, pero no a la persona que realmente le corresponde. Sin embargo, esto no va a suponer ningún problema, ya que el puesto está cubierto», afirma el responsable de UGT, quien añade que, por el contrario, también hay docentes que se han visto beneficiados por estos fallos. «Si se realizan cambios, estos también se quejarán porque esto es una rueda», señala.