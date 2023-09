El bus escolar sigue sin recoger a miles de alumnos en la provincia de València. Por eso, Ampas de varios centros afectados se han concentrado hoy a las puertas de los colegios e institutos para reivindicar "un transporte escolar de calidad para asistir el derecho en la educación de sus hijas e hijos".

La AMPA de la IES Forn d’Alcedo de València es una de las que ha protestado esta mañana en las puertas del centro escolar por. Alumnado, profesorado, madres y madres, y la Asociación Vecinal de Forn d’Alcedo han estado presentes. Esta mañana, en este centro los autobuses con funcionado con media hora de retraso, según informa la Federación de Ampas de la Provincia de Valencia (FAMPA).

El retraso persiste por quinto día consecutivo y afecta 14 rutas escolares y una decena de colegios. La empresa adjudicataria de la licencia (Monbús) alega que está teniendo problemas para encontrar conductores, y Educación ya ha expedientado y sancionado a la compañía por no prestar su servicio correctamente.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, achacó este problema a un "conflicto" entre empresas de transporte valencianas (que tienen 6 de las 7 concesiones) y gallegas (que este año se ha llevado una), aunque fuentes del sector lo niegan. Sea como sea, Rovira aseguró ayer en una entrevista en À Punt, que la conselleria tiene "las manos atadas legalmente" y no podrán rescindir el contrato. Recalcó que están tratando de solucionar el problema lo antes posible y que, si es necesario, se dotará de fondos a los centros de Educació Especial para que puedan recoger al alumnado en taxis adaptados.

Protestas en colegios e institutos

Esta tarde a las 15 h, se concentrarán los IES Lluís de Santàngel del Saler y el CEIP Pinedo de Pinedo. En los IES del Saler la ruta ha funcionado con normalidad mientras que, en el CEIP de Pinedo, ayer por la tarde no apareció ningún autobús hasta las 17 h, un autobús demasiado grande y que no pudo maniobrar, por lo tanto, tuvieron que avisar a un bus más pequeño. Desde la AMPA continúan denunciando que no tienen cinturones de seguridad, las monitoras no tienen contrato, bastantes de ellos aparecen directamente sin monitor, y sin espacio suficiente para todo el alumnado.

El próximo lunes, se concentrarán cuatro centros de educación especial. El CEE Encarnación de Torrent, a las 10 h. En este, hoy ha habido dos rutas de las seis que tiene la escuela sin servicio. Además, denuncian que ni la empresa ni Conselleria comunican a las familias que no habrá servicio. Los autobuses continúan sin estar adaptados a las sillas de ruedas (plataforma y anclajes), y la recogida de los alumnos no está confirmada al 100% en ninguno de las rutas. Toda esta situación genera incertidumbre e indefensión a las familias.

A las 9:30 h se realizará una concentración al CEE Ruiz Jiménez de València, donde hoy de 5 líneas solo han funcionado 3. El CEE Sebastián Burgos de València se concentrará en las 10 h, en este centro los autobuses han reunido con media hora de retraso. Además, un bus ha tenido una avería y otro bus ha tenido que venir a por el alumnado. Finalmente, a las 12 h habrá una concentración al CEE Plano de la Mezquita de Xàtiva, donde hoy los buses han funcionado con normalidad.

Seguimiento de las rutas

Ayer, se manifestaron las AMPA de los IES Joan Fuster de Bellreguard y Vall de la Safor de Villalonga. En el IES de Bellreguard todo con normalidad, menos el alumnado de Piles que los han tenido que llevar en coche. Las AMPA señalan que la situación ha mejorado, pero todavía falta organización.

FAMPA- València apoya en los centros educativos, en su mayoría Centros de Educación Especial, que continúan teniendo problemas con el transporte escolar en este inicio de curso 2023-2024. Desde FAMPA-València, se está realizando un seguimiento vía telefónica de las 14 rutas afectadas y apoyando en las AMPA de los centros educativos en sus reivindicaciones, para que puedan defender y denunciar esta situación.