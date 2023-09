Para este curso, la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha ofertado 84.125 plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunitat Valenciana (27.292 en València, 39.723 en Alicante y 17.110 en Castelló). Antes del verano, 31.299 alumnos formalizaron su matrícula, lo que supone la cobertura de menos de la mitad de las plazas ofertadas. Para el resto se abre un segundo turno de matrícula en septiembre. Eso sí, de forma telemática, lo que evita (desde hace un par de años, las colas kilométricas a las que obligaba tener que pedir una plaza de forma presencial.

Así, el segundo turno de matrícula, con asistente telemático, empieza hoy viernes 15 de septiembre y finaliza el día 20. Se trata de tramitar la preinscripción con la solicitud de la escuela, idioma, grupo y horario que se solicita. No por hacerlo antes se tienen más posibilidades ya que una vez registradas todas las peticiones en la plataforma durante 5 días, el sistemna adjudica la plaza en función de una serie de valoraciones, títulos o certificados... y va "llenando" los grupos. Una vez repartido y adjudicadas las plazas, se publican unos listados con las plazas, horarios y grupos asignados y hay que pedir cita previa en la EOI para formalizar la matrícula. "No por formalizar la preinscripción antes hay más posibilidades. Las plazas se adjudican teniendo en cuenta una serie algoritmos para que no entre todo el mundo a la vez a primera hora del día 15 y se colapse el sistema. Hay 5 días de plazo", recuerdan desde la EOI de València, una de las escuelas más demandadas con casi 8.000 alumnos.

Una segunda oportunidad para quien se quedó sin plaza en junio

El segundo plazo de matrícula supone una nueva oportunidad para quien se quedó sin plaza en el mes de junio. Una vez finalizado este segundo turno de matrícula, las EOI van publicando las vacantes que quedan libres casi a diario en aras de que se completen los grupos. "Cada día vamos publicando un listado con las vacantes. Por ejemplo, hay tres plazas libres para Inglés a las 10 horas. Y a quien le interese debe pedir cita previa. Y el primero que llega se la queda", explican.

Desde los centros lamentan las posibles molestias que pueda acarrear un proceso de matrícula que reconocen "farragoso" pero que cuenta con personal para asesorar y ayudar a los alumnos que lo necesiten.

Ahora bien, el calendario del inicio de curso marca el 25 de septiembre como el primer día de clase y lo adelanta respecto a años anteriores. Sin embargo, esa es también la fecha prevista para el inicio de las citas previas, lo que implicará que el curso arrancará sólo con los alumos que formalizaron su matrícula en junio ya que los del segundo turno tendrán la cita previa concedida peor no habran podido presentar la documentación.

Sin embargo, la directora del EOI de Valènia y profeosra de francés, Norma Ribelles, invita al alumnado a acudir a clase desde el primer día, aunque no cuente en los listados oficiales por no haber formalizado aún la matrícula. "Si tienen la cita previa deben acudir a clase, porque es importante. Saben el grupo y la palza asignada y se trata de un mero formalismo. En el aprendizaje de idiomas los primeros días son clave y los alumnos no deben perder clase, y menos por un tema burocrático".

Te puede interesar: Comunitat Valenciana Cae la web de la EOI ante la avalancha de matriculaciones para las pruebas de certificación

Las plazas de español para extrabjeros, agotadas

El único idioma que lo tiene todo completo en la EOI de València es español para extranjeros. No hay ninguna vacante. En la primera convocatoria de junio se compeltaron las 200 plazas que se ofertaban. "Todos los años hay unas mil solicitudes para las 200 plazas que se ofertan. Hemos pedido en varias ocasiones un aumento de grupo pero la Conselleria no nos lo concede. En Alicante también ocurre lo mismo, aunque no pasa los mismo en todas las EOI", concluye Ribelles.