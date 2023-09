De "abrir el debate" sobre los 'bous al carrer' a financiarlos con dinero público. Hace un año, la entonces vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, expresaba sus dudas sobre los festejos taurinos en las calles y pedía hablar de su celebración, seguridad e implicaciones. Doce meses y un cambio de gobierno después, su sucesor como número dos del Consell, Vicente Barrera, ha defendido no solo la continuidad de estos actos sino que ha anunciado que recibirán ayuda económica de la Administración autonómica.

"La fiesta de 'bous al carrer' no ha sido subvencionada por las administraciones públicas, pero lo va a ser a partir de ahora", aseguró este lunes el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico y conseller de Cultura y Deporte. El principal representante de Vox en el Gobierno valenciano justificó estas futuras ayudas públicas al considerar estos eventos como "parte de nuestra tradición y cultura" por lo que su propio departamento podría ser el encargado de repartir estos fondos.

Cogida mortal

El anuncio de Barrera llega unas horas después de la muerte de un hombre de 61 años al ser corneado en la Pobla de Farnals que ha devuelto a los 'bous al carrer' a la actualidad. "El riesgo cero no va a existir nunca, como no existe en la circulación, no existe en los parques infantiles o en la feria", justificó el vicepresidente. "Que hay accidentes desgraciados y que los ha habido siempre y que implica un riesgo, sí", añadió el extorero, tras lo que apuntó que "lo importante" y en lo que "se ha avanzado" y se seguirá "avanzando" es " implementar las mayores medidas de seguridad que existan".

Hace un año los bous formaron parte del debate político por el problema con los seguros y de los accidentes. Varios municipios tuvieron que cancelar estos actos ante la negativa de las mutuas de ofrecer un todo riesgo o la imposibilidad de los municipios de afrontar su pago. A final de año, PSPV, PP, Cs y Vox aprobaron subir el importe mínimo que las mutuas debían asegurar de 6.000 a 15.000 euros por asistencia santiaria, pero se garantizó que una vez el gasto hospitalario superase esta cantidad, se haría cargo el sistema público.

Críticas de la oposición

Enfrente, tanto Pacma como varios representantes de PSPV y Compromís han reclamado el fin de estos festejos. "¿Cuánta gente tendrá que morir para que esta tradición se acabe?", se preguntó en X (antiguo Twitter) la diputada valencianista, Paula Espinosa. "Qué vergüenza decirle a esto fiesta", añadió su compañero de bancada, Carles Esteve. En los socialistas es el exdiputado y exdirector general David Calvo quien más ha exhibido su rechazo en redes sociales. También Sandra Gómez y Borja Sanjuan han mostrado su rechazo al regreso del 'bou embolat' en València.

No obstante, fuentes del partido señalan que la celebración de estos festejos está dentro de la legalidad y lo que reclaman es el cumplimiento de la normativa para "garantizar la seguridad de las personas y el bienestar animal" al tiempo que apelan a la "autonomía municipal" de los ayuntamientos para celebrar estos festejos, trasladan fuentes del PSPV. En los valencianistas el debate de los bous genera alguna división, especialmente en los municipios, pero hay una mayoría amplia en torno a que no se destine dinero público.

Así se expone en el programa electoral del pasado 28 de mayo: "Eliminaremos la financiación pública de los espectáculos taurinos" y "dejar de desviar recursos de la sanidad pública para asumir los gastos de las aseguradoras privadas en los acceidentes de espectáculos taurinos", respecto a la norma cambiada el año pasado que generó un importante malestar en los valencianistas con sus socios del PSPV.