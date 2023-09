La primera semana de vuelta al cole ya se notó. Los virus respiratorios habían vuelto a campar a sus anchas entre los niños conforme volvían a las aulas pero ha sido en la segunda semana de clases (la del 18 al 24 de septiembre) en la que se ha registrado una verdadera explosión de infecciones respiratorias entre los más pequeños: la incidencia de estos procesos en niños de 0 a 4 años se ha duplicado hasta los 3.459 casos por 100.000 habitantes.

Así se recoge en el último boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Conselleria de Sanidad (SiVIRA) que sigue la evolución detallada del coronavirus ,de la gripe y del VRS (responsable de la bronquiolitis), pero también del resto de virus respiratorios. Según este último boletín, la tasa de infecciones respiratorias agudas entre los niños de 0 a 4 años aumentó solo en esa semana un 106 %, que se suman al incremento del 49 % que hubo la semana anterior.

Con estas tasas, la circulación de virus respiratorios en niños está pareja a la que se podía registrar para Fallas aunque lejos de los picos máximos que provocó la bronquiolitis a finales de año con más de 6.000 casos por 100.000 habitantes entre los más pequeños. Son, de lejos, los más afectados en esta vuelta al curso escolar aunque las infecciones por virus respiratorios también están dejando su huella entre los menores de 5 a 14 años, aunque con unas tasas mucho menores. Estos aumentos se están notando en las consultas de los pediatras. En el resto de grupos de edad, la situación se mantiene en niveles bajos.

No ha empezado la temporada de bronquiolitis

Según los datos del boletín, el coronavirus SARS-CoV-2 sería uno de los responsables de este aumento de casos -porque su incidencia de contagios vuelve a subir tras la bajada de la semana anterior- pero no está detrás de todos los casos. Según han explicado pediatras a este diario hay otros muchos virus causantes de infecciones respiratorias que explican este subidón y que se monitorizan en este sistema de vigilancia pero de los que no se aportan datos concretos como adenovirus, coronavirus no SARS-CoV-2, enterovirus, rinovirus, streptococus pneumoniae.... etc.

De hecho, y según la vigilancia que se hace en los centros de salud de Atención Primaria, la temporada de gripe y bronquiolitis (causada por el virus respiratorio sincitial VRS) no ha empezado y ambas infecciones respiratorias se mantienen en valores mínimos.

Primer año de vacunación de gripe y bronquiolitis para los niños

Cabe recordar que este año es el primero en el que los niños de hasta 5 años están incluidos como población de riesgo para recibir la vacuna estacional de la gripe (cuya campaña empezará el próximo 16 de octubre) y este otoño también será el primero en el que los lactantes menores de 6 meses van a recibir un anticuerpo monoclonal para evitar las formas severas de bronquiolitis, enfermedad que todos los años colapsa consultas y urgencias pediátricas y deja una alta tasa de enfermedad entre los más pequeños.