Concha Peiró es madre de un joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y lleva diez años cobrando la ayuda de cuidador no profesional que ofrece la ley de Dependencia. Esta es una de las ayudas más solicitadas por las familias ya que implica una cuantía de dinero por “cuidar” de esa persona dependiente. La ayuda fue, en su día, revolucionaria ya que estaba pensada para ayudar a aquellos ciudadanos con cargas familiares importantes. Sin embargo, las cuantías son muy reducidas y no han conseguido el objetivo para el que fueron diseñadas ya que no permiten contratar a nadie y ni “aliviar” las tareas del cuidador principal.

Concha, por ejemplo, percibe 268,79 euros de la prestación de cuidador no profesional en un sistema que reconoce que su hijo (grado II) necesita “ayuda” durante más de 8 horas al día. La mujer cotiza a la Seguridad Social a razón de 1.200 euros al mes, pero percibe 268 euros al mes. Desde hace 10 años. Su hijo tiene hoy 17 años y la mujer asegura que con el dinero que recibe “no me permite contratar a nadie que me ayude con mi hijo. Vivo por y para él. Pero desde que tenía 7 años cobro la misma cuantía, por eso me alegré mucho cuando me dijeron que iban a incrementar las ayudas porque las familias de personas con discapacidad tenemos muchas necesidades y no están cubiertas. Lo nuestro es una pelear constante”. El Gobierno actualizó las ayudas del sistema de la ley de Dependencia el pasado mes de julio. En teoría, el aumento se debía producir de forma automático pero, en la realidad, el pago corre a cargo de las autonomías y la Comunitat Valenciana no dispone de dinero para poder hacer frente al aumento de estas ayudas. Así lo aseguró la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tras reconocer que, de momento, carece de dinero para actualizar el pago a los más de 141.000 usuarios que cobraban cualquiera de las ayudas previstas en el sistema de la dependencia, en julio. “Es muy fácil gobernar con el dinero de otros”, puntualizaron desde la conselleria en referencia a un aumento de las cuantías que aprueba el Gobierno pero deben asumir las autonomías. Eso sí, los nuevos beneficiarios del sistema sí perciben la ayuda actualizada. La conselleria, además, aseguró que trabaja para dar una solución cuanto antes y que pagará lo que debe a los usuarios con carácter retroactivo. El quid de la cuestión es saber cuándo podrá hacerlo. A Miriam se le acumulan los problemas. Ella también percibe la ayuda de cuidador no profesional por su hijo de 4 años. En principio, al crío le asignaron un grado II de discapacidad. Por eso, la familia percibe los mismos 268, 67 euros que Concha. Sin embargo, la mujer pidió la revisión para su hijo en noviembre del año pasado y le subieron a grado III. Eso implicaba cobrar 387,64 euros. Si embargo, le asignaron el grado pero no le aumentaron a la cuantía que le corresponde. Con la actualización del Gobierno ha pasado lo mismo. Por el grado III de su hijo debería percibir 455,4 euros desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, sigue recibiendo 186,7 euros menos de lo que debería. Para Eva percibir 50 o 60 euros más al mes “significa mucho porque nadie sabe la cantidad de dinero que tenemos que pagar por todo. No hay extraescolares para nuestros hijos, ni ocio, ni servicios para la atención constante que necesitan. Todo corre a cargo de las familias y ahora que veíamos un aumento… tampoco lo tenemos. Toca esperar pero no sabemos cuándo estará resuelto este tema y necesitamos una solución cuánto antes”. Las que sostienen el sistema El 62 % de las ayudas las concentra la prestación de cuidados en el entorno familiar, lo que significa que la Administración le da un dinero al familiar por cuidar (o para que cuide) a la persona dependiente. Además, el 89% de los cuidados recaen sobre las mujeres. La media de aumento en esta prestación en todos los grados es de 17, 65% al pasar de los 387,64 euros que se percibía por un grado III a los 455,40 euros que fija el decreto; de los 268,79 que percibía un grado II a los 315,90 que recibirá a partir de hoy y de los 153 euros que percibía una persona dependiente en grado I a los 180 euros que percibirá ahora. Sin embargo, no es sólo esta ayuda a cuidador no profesional la que se queda sin actualizar. La “prestación económica vinculada al servicio” implica recibir un dinero para las terapias privadas(o plazas) que no puede abarcar el sistema público y que costean las familias. Esta cuantía alcanza un máximo histórico, con 747, 25 euros al mes para dependientes en grado III, 445 euros para grado II y 313,50 euros para grado I. A nivel general, el Gobierno ha aumentado esta prestación un 4,5% hasta alcanzar esas cuantías, peor al realidad es que este aumento aún no ha llegado a las familias. Y lo mismo ocurre con la "prestación económica de asistencia personal" para personas dependientes con grado III que debían haber visto aumentada la cuantía hasta los 747,25 euros al mes y que, de momento, siguen esperando.