El último juicio de la trama valenciana de la Gürtel en el que se han sentado en el banquillo el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y veinticinco personas más ha quedado visto para sentencia tras diez meses de vistas, interrumpidas por incidentes variopintos. Aunque antes de finalizar, el abogado de Camps, pablo Delgado, ha presentado su informe final durante hora y media para pedir la absolución del exjefe del Consell. Y arremeter, como suele ser habitual contra la Fiscalía Anticorrupción por incluir al expresidente de la Generalitat en "este juicio mediático, por la obsesión psicopatológica, inmisericorde y un interés desbordado por acusar a mi defendido en los últimos años que bordea los límites de la Lecrim y el Estatuto Fiscal. ¿Quién controla a la Fiscalía?", acusó el letrado de Camps durante su informe.

El abogado del expresidente de la Generalitat ha lamentado la falta de consistencia y concreción de la acusación contra Camps por el único contrato que no había prescrito para él. Se trata del estand de grandes proyectos de la Generalitat en Fitur 2009 y sobre el que la Fiscalía Anticorrupción acusa a Camps de haber influido en su directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, para adjudicar el montaje a Orange Market. "No hay ningún miembro de la administración que haya recibido órdenes para contratar nada. Sólo cabe la influencia telepática o la influencia por aclamación, porque se hacía lo que podía gustar al presidente de la Generalitat".

También se ha desmarcado la defensa de Camps de la llegada de la trama Gürtel a València, "que ya hacía actos en 1999" con Zaplana al frente de la Generalitat, y la supuesta invitación al exdirector de Orange Market, Álvaro Pérez para que se desplazara a València. Aunque en el fondo no la ha negado. "A los valencianos no sale del alma invitar a la gente a vivir en València. Entiendo que a los de Cuenca y Teruel no, pero es que a nosotros sí, porque en València se vive muy bien".

Antes de que quedara visto para sentencia, Francisco Camps hizo uso de su derecho a la última palabra para "agradecer al tribunal el trabajo de meses. Como ciudadano quedo a disposición de ustedes. Y quiero dar las gracias a la Audiencia Nacional, a los tres miembros del tribunal y a su presidente", aseguró en un tono mucho más comedido que el utilizado por su abogado.