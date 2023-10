El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, volvió a participar en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Y lo cierto es que no le fue mal, ya que logró rebajar en 48 segundos su tiempo de 2022 para parar el crono en 1:52:57.

Tras la carrera, destacó que "me he encontrado muy bien, con muy buenas sensaciones, pensaba que igual no estaba muy en forma, me he preparado mucho, pero sólo los últimos días. Me han dicho que ha habido récords de España, la temperatura ha sido muy buena y la organización excepcional, volvemos a demostrar que Valencia organiza pruebas espectaculares. Esta es la ciudad del running, tierra de corredores y he estado muy a gusto, todos los valencianos nos han acompañado durante todo el trayecto dando ánimos con tambores, juergas, música. Quien corre aquí repite seguro, como es mi caso".

El detalle de la carrera es que Mazón utilizó un talismán que mostró en sus redes para terminar con buena marca la carrera: unos calcetines con los colores de la Senyera.