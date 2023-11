Sanidad se prepara para aumentar su plantilla en 3.000 personas más tras las reversiones

La plantilla de la Conselleria de Sanidad, de cerca de 70.000 trabajadores, crecerá en más de 3.000 empleados a partir del próximo mes de mayo una vez se complete la reversión a manos públicas de las áreas de salud de Dénia y Manises. Una vez acaben los contratos, el 31 de enero el de Dénia y el 6 de mayo el de Manises, los hospitales y resto de edificaciones (con todo el mobiliario y equipamiento) pasarán a ser de la conselleria, pero también los trabajadores que en su día fueron contratados por Marina Salud o Sanitas pasarán a depender de la administración.

Los decretos que establecen qué trabajadores pasarán a depender de Sanidad y en qué condiciones, recibieron ayer el visto bueno de administración y sindicatos con lo que se daba un paso más en la reversión de las dos áreas, programada por el anterior gobierno del Botànic y que el nuevo conseller Marciano Gómez decidió mantener al valorar tanto los resultados de gestión de los departamentos como la contestación social que hay en estas zonas contra la gestión privada.

Más dinero en los presupuestos

Según se establece en estos decretos, una vez se haga la reversión pasarán también "a manos públicas" todos los trabajadores tanto los indefinidos como los temporales, todos los que tengan un contrato en esa fecha. Según los últimos datos publicados por Sanidad, en Dénia había en 2022 cerca de 1.326 contratos laborales y otros 1.744 en Manises, lo que supone más de 3.000 personas. Con todo, cabe recordar que la última palabra de si quedarse o irse la tienen los propios trabajadores por lo que la cifra final puede variar. En previsión de tener que asumir estas nóminas de más, el presupuesto de la conselleria del año que viene ya ha crecido en 236 millones en el área de personal.

Crece la bolsa de subrogados

Los que decidan quedarse pasarán a la plantilla de Sanidad pero no serán personal "estatutario" de la administración sino personal laboral a extinguir, la figura que se creó para dar cabida a estos subrogados y que ya se utilizó (no sin polémica) en Alzira y Torrevieja. Este régimen jurídico no ha generado, por ahora, problemas pero sí lo ha hecho la convivencia de trabajadores que eran privados con los puramente públicos en las zonas revertidas.

Los contratados por Marina Salud o Sanitas seguirán en sus puestos (hasta su jubilación) pero con las condiciones que tienen ahora con la privada (mismo convenio colectivo y sueldo), condiciones que no tienen nada que ver con las que disfrutan los empleados públicos. Estas diferencias han sido fuente de conflicto tanto en Alzira como en Torrevieja y la intención de Sanidad, al menos por lo anunciado por el conseller, es crear en esta legislatura una ley única que "unifique" a todos los trabajadores para acabar con esta diferencia y que no haya "trabajadores de primera y de segunda".

Los decretos aprobados por la conselleria (que aún se tiene que publicar y que no entrará en vigor hasta el mismo día de las reversiones) explican a quién afecta la sucesión de empresas que supondrá la reversión pero no se da el detalle de cuántas personas se integrarán finalmente, ni sus categorías ni sus sueldos. Para llegar a ese detalle, la administración se da un plazo máximo de 9 meses desde que asuma las concesiones para salvar los problemas de acceso a la información que pudieran tener.

Cerca de 40.000 personas en las bolsas de empleo

Mientras, desde la administración se trabaja de forma paralela en estimar cuántas plazas más harán falta para mantener el ritmo de trabajo de los hospitales y los centros de salud. Tanto en la reversión de Alzira como en la de Torrevieja, la administración creó nuevas plazas estructurales y contrató a más personal para garantizar que la asistencia no se viera mermada con la transición. El conseller ya ha explicado que están pensando ya en la campaña de verano y en cuánto personal de refuerzo será necesario. Por lo pronto, hay 31.129 profesionales apuntados en la bolsa de Dénia y 8.289 en la de Manises.