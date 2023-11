“Lo primero que quiero hacer es enviar un mensaje a la gente de mi país, de Sudán. Quiero pedirles que detengan esta guerra que está devastando el país, acabando con él y con las vidas de los sudaneses”. Este es el ruego de Ayoub, un estudiante de Ingeniería Informática sudanés acogido por la Universitat Politècnica de València (UPV) para que pueda finalizar su Trabajo de Fin de Grado (TFG) al no poder regresar a Jartum tras estallar el pasado abril la tercera guerra civil que vive esta antigua colonia británica desde su independencia en 1956.

Tercera Guerra Civil Sudanesa

Ayoub llegó a la UPV el pasado febrero para una estancia internacional de seis meses a través del programa europeo Erasmus+ KA171 de la Comisión Europea destinado a fomentar la formación de universitarios en instituciones de educación superior de fuera de Europa y viceversa. Esta oportunidad se fraguó gracias a la colaboración entre la Oficina de Acción Internacional y el Centro de Cooperación al Desarrollo de la Politècnica con la universidad de origen de Ayoub, el Comboni College of Science and Technology de Jartum, un centro educativo que fue de los primeros en cerrar las puertas después de que el 15 de abril comenzaran los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) dieron inicio a la 3ª Guerra Civil Sudanesa, con especial incidencia en Jartum.

Regreso truncado por los combates

Tenía que haber regresado a Sudán en agosto tras completar una estancia en la UPV clave para su futuro y el de su familia, su mujer (Arafa) y su hijo (Khalid), de quienes se separó de manera inicialmente momentánea para proseguir sus estudios en València. Un regreso truncado por la guerra, que más de 6 meses después sigue azotando al país africano y ha provocado un número desconocido de muertos -distintas fuentes hablan de varios miles, pero sin datos concretos de suficiente credibilidad- y, según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 5 millones de desplazados, 3,8 millones de ellos a nivel interno, y 1,1 millones que ya han abandonado el país.

Ante la imposibilidad de volver a su país una vez acabado el semestre, comunicándose a duras penas con su familia porque los cortes de electricidad y de la conexión de internet son habituales desde el inicio del conflicto y con el Comboni College cerrado, y se desconoce hasta qué punto físicamente destruido, a Ayoub le quedaban pocas soluciones. Ante tal tesitura, la UPV, con la colaboración de la Embajada Española en Sudán (ahora mismo, reubicada en Madrid como consecuencia del conflicto), la Embajada Española en Kenia, y el padre Jorge Naranjo -director del Comboni College y actualmente en Egipto- inició los difíciles trámites para intentar que Ayoub pudiera estudiar un segundo semestre en la UPV y completar de este modo su formación.

“Ha sido todo muy complicado”

“Volver a Sudán, o intentarlo, supone con casi toda probabilidad dejar de estudiar, si no algo peor”, señala la técnica de la UPV responsable del Erasmus+ KA171, Elena Taulet. “Por ello, nos pusimos todos en marcha para intentar que se le concediese la posibilidad de estudiar un segundo semestre aquí en la Politècnica, pudiera hacer su trabajo final de grado y acabar la carrera”. “Ha sido todo muy complicado”, cuenta la técnica UPV, “porque los documentos necesarios para solicitar la prórroga estaban en su universidad de origen, y además, Sudán está incluido todavía en la lista de países patrocinadores del terrorismo (pese al anuncio de Donald Trump en octubre de 2020 de ir a eliminarlo), por lo que tienes que enviarlo todo varias veces para explicar que Ayoub no tiene nada que ver con eso”.

“Ante la imposibilidad de entrar y salir de Sudán, le gestionamos un visado en Kenia. Él tuvo que desplazarse hasta allí y, una vez lo cursó, pudimos proseguir todo el proceso hasta completarlo”. Es por ello que hoy, Ayoub está en la UPV haciendo su TFG bajo la supervisión del profesor Antonio Martí.

Agradecimiento a los Padres Combonianos, a la UPV y al Ministerio de Exteriores

Ayoub habla de Jorge Naranjo, de la Orden de los Padres Combonianos, responsables de que tenga una oportunidad de futuro, junto a la que ahora le brinda la UPV, la que la guerra pretende quebrar: “Le estoy muy agradecido tanto al padre Jorge como a la UPV, y a las embajadas de España en Kenia y Sudán. Me han ayudado mucho a poder conseguir seguir estudiando aquí mientras ojalá se acabe la guerra en mi país”.