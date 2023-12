Alrededor de medio millar de personas se ha manifestado esta mañana por las calles del centro de València en favor del pueblo palestino y en contra del ataque de Israel a Gaza.

Esta protesta -la octava que ha organizado la Comunidad Palestina Valenciana; el colectivo Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) del País Valencià y el Comité de Apoyo al Pueblo Palestino (CAPP) desde el pasado mes de octubre- ha partido del Pont de Fusta y ha concluido frente a la Delegación del Gobierno para pedir al ejecutivo de Pedro Sánchez que rompa relaciones con el de Benjamin Netanyahu.

"¿Por qué este silencio?"

“Estamos pidiendo en concreto al Gobierno español y a todos los gobiernos del Atlántico Norte el fin de la compraventa de armas a Israel y el fin de toda relación diplomática y de todo tipo con Israel -ha señalado el representante de BDS, Jorge Ramos-. No pararemos hasta que Palestina sea libre y se cumplan con las resoluciones de la ONU y los principios universales de derechos humanos".

“¿Por qué éste silencio? -se preguntaba antes de la protesta el representante de los palestinos en València, Adel Yousef-. ¿Intereses con Israel? ¿Todas estas vidas valen más que los intereses con Israel? ¿Por qué así podemos controlar el petróleo?”. Yousef, no obstante, ha dado “gracias a Pedro Sánchez, porque ha tenido el valor para decirle a Netanyahu lo que estás haciendo es mal. El resto están con manos manchadas. Y el primero es Biden”.

Colonialismo

Esta protesta se ha celebrado el día del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la resolución de la ONU que establece el derecho al retorno de toda persona refugiada palestina. “Hay que recordar que de lo que estamos es ante un proceso activo de colonización. Colonialismo por el que el movimiento sionista y el Estado de Israel buscan conseguir el máximo de territorio posible a costa de la población nativa palestina”, ha denunciado Bonet.

Aun así, el portavoz de BDS ha asegurado que movilizaciones como estas y las que se celebran cada día alrededor del mundo “está funcionando y ya está habiendo gobiernos que están cortando relaciones con Israel que están retirando embajadas”.

Colapso de Israel

“Se está hablando de colapso económico en Israel porque nadie quiere invertir en un país que se construyó y que se mantiene a través de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad -ha añadido-. Estamos viendo el principio del fin del régimen de apartheid de Israel y el principio del fin de este anacronismo absoluto, de esta violación sistemática y masiva de los derechos humanos del pueblo palestino”.

Adel Yousef, por su parte, ha recordado que “la agresión de Israel en Palestina empezó hoy hace 63 días” y que con estas ocho manifestaciones celebradas hasta ahora en València “intentamos llamar la atención sobre la gravedad de lo que está pasando allí”.

“Están matando 1.000 personas al día, se han tirado hasta el día de hoy más de 55.000 toneladas de bombas en Gaza. Estamos hablando de 20.000 personas muertas, personas que tiene su familia, su historia, que no son números. Y hablamos de 20.000 que podemos sacar, pero hay fincas enteras destruidas y no sabemos qué hay bajo los escombros. Niños, familias enteras han desaparecido y nadie quiere saber nada”.

Salir de nuevo a la calle

Por ello, también el presidente de la Comunidad Palestina en València considera que la agresión de Israel a Gaza ha "cambiado el mundo" igual que lo hizo el 11-S. "El mundo ya no es igual. Ahora se ha visto la realidad de muchas caras, gente que habla sobre derechos humanos y ahora no quieren saber nada y están mandando armas para matar niños". "Esto no es una guerra, porque los niños que mueren no son un ejército", ha añadido.

Por su parte, la coordinadora del CAPP, Boutaina El Hadri, ha recordado que en 2003 "toda España salió a la calle para gritar no a la guerra". "Ahora -ha añadido- estamos viendo en vivo y en directo que se han matado ya 8.000 niños. Dentro de dos semanas estaremos en cenas navideñas con nuestros niños, mientras los de Gaza no tienen ni agua para vivir. La única solución, después de que EEUU vetara el alto al fuego, la tiene el pueblo llenando la calle como en 2003 para decir que esta vergüenza del siglo XXI tiene que parar ya".