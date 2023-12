Igualdad someterá a pruebas de edad a 300 migrantes llegados de Canarias al sospechar que "una parte importante" son menores. Es la realidad que denuncia la conselleria dirigida por Susana Camarero tras el reparto de migrantes de Canarias anunciado por el Ministerio entre las autonomías. Todos estos migrantes fueron derivados por el Gobierno con papeles de adulto.

La consellera ha reclamado a la ministra "información real, coordinación y compromiso" para abordar las llegadas. Igualdad ya ha detectado 26 menores de edad, algunos de ellos de 15 años, que han pasado a ser tutelados por la Generalitat Valenciana. En estos momentos la Generalitat Valenciana tutela a 1.616 menores en residencias y 2.176 en familias de acogida.

Camarero ha criticado la gestión del Gobierno durante la X Conferencia Sectorial de la Inmigración, ya que -denuncia- "durante las últimas semanas han llegado a la Comunitat Valenciana niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados procedentes de Canarias con documentación de adultos".

Tras la petición de Policía Nacional a Fiscalía se está revisando la edad de 300 personas migrantes, y "una gran parte de ellas podrían ser menores de edad", explica Igualdad. Ante esta situación, Igualdad ha anunciado un contrato de emergencia por 6 meses con 1,5 millones de presupuesto para ampliar 40 plazas el sistema de acogida de infancia y adolescencia.

Camarero ha añadido que, a pesar del esfuerzo económico "no sabemos el presupuesto que vamos a requerir ya que no sabemos el número real de menores que están siendo trasladados a la Comunitat Valenciana".

Acoger un adulto no es nada comparable a hacer lo propio con un menor de edad. En el caso de los adultos se suele facilitar un alojamiento durante 6 meses, pero los menores pasan, obligatoriamente, a ser tutelados por la administración pública. En ese tiempo en el que residen en un centro deben tener garantizado su derecho a la educación y la administración tiene que dar papeles para que tenga documentación al salir del centro a los 18, algo que no sucede en muchos casos. En cualquier caso, la inversión es muchísimo mayor y la actuación más complicada en el caso de ser menor de edad.

Como explica Rodrigo Hernández, de Save The Children, "estos niños tienen los mismos derechos que cualquiera". Recuerda además que "son los niños y niñas más vulnerables y la administración debe actuar como su familia porque sus padres no pueden protegerlos. No son delincuentes, son víctimas a las que tenemos que proteger". La Plataforma de la Infancia, junto a Save The Children y UNICEF ya advirtieron en noviembre de las deficiencias del sistema de acogida de infancia, y advirtió de que podían generarse estos problemas.

Muchos migrantes son conscientes de esto y deciden hacerse pasar por mayores de edad, o bien para poder trabajar lo más pronto posible, o bien porque no desean quedarse en España, sino continuar su migración hasta Francia u otros países.

Por este motivo ha pedido al Gobierno que explique cómo se está asistiendo a estos niños y niñas migrantes, cómo se va a realizar este reparto, garantizar su seguridad y afrontar los gastos de mantenimiento que puedan tener las autonomías. Por último, ha pedido al Gobierno que se celebren reuniones periódicas y la creación de un grupo de trabajo con el Ministerio para afrontar este tema.

Huir de la muerte

Es muy común que lleguen menores migrantes con papeles falsificados de adulto a por vía irregular. Hay que tener en cuenta que el objetivo de estas personas es trabajar nada más llegar a España, para poder mejorar su vida y mandar remesas a sus familias en muchos casos, así que buscan entrar en el país como adultos, mintiendo sobre su edad.

Cuando llega una persona adulta lo más común es que sea deportado de vuelta si ha entrado de manera irregular. Para ello se suelen emplear los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) lugares similares a cárceles donde se encierra a estas personas un máximo de 40 días para deportarlas. En el caso del CIE de València, suelen ser marroquíes o argelinos que llegan a las costas y son devueltos en ferry.

Esa es la primera criba, si eres un refugiado (como parece ser el caso de Canarias) la cosa cambia, ya que entras en el sistema de acogida durante 6 meses, y te dan la oportunidad de hacer cursos de formación. Pasado ese tiempo deben buscarse la vida por su cuenta y una documentación transitoria que muchas veces ni les permite trabajar.

Para conseguir el estatus de refugiado debes probar en varias entrevistas con la policía que el motivo de tu migración es un riesgo real para tu vida, ya sea por motivos políticos, religiosos, étnicos, de orientación sexual o por violencia machista. Tras demostrar esto la obligación de los estados europeos es dar cobijo temporal.

El destino en una radiografía

A su llegada a las costas, las entidades que se encargan de recibir a los migrantes como Cruz Roja, junto con la Guardia Civil, revisan la documentación que llevan encima los recién llegados para identificarlos. Si hay sospechas de que sean menores se da paso a la Fiscalía para que les haga la conocida como "prueba de la muñeca" para determinar su edad.

El método conocido como Greulich y Pyle es una prueba basada en un libro publicado en los años 50, elaborado a partir de 990 chicos de Ohio, Estados Unidos. Esta es, actualmente, la prueba de determinación de la edad más utilizada para menores migrantes, aunque en algunos casos se combina con otras: la de mandíbula, la de clavícula.

Varias asociaciones de abogados extranjeristas y de defensa de los derechos de los migrantes llevan años criticando la poca fiabilidad de esta prueba en la población africana, que tiene un margen de error de año y medio en función del desarrollo físico del adolescente. Esto ha provocado casos de menores de edad internados durante semanas en el CIE de Valencia, que han acabado saliendo por decisión judicial.

También se han visto casos contrarios a los que indica esta noticia, en los que jóvenes con papeles de su país que indican que son menores de edad han sido internados en un centro al determinar esta prueba que eran mayores de 18. Se han dado casos en los que un pasaporte y un documento de identidad de otro país no se han dado como pruebas válidas para la determinación de la edad.