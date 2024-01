Las dos listas alternativas de Podem negocian juntarse en las primarias para imponerse a la oficialista

La militancia de base de Podem quiere sumar para ser más fuerte e imponerse a la propuesta oficial que representa María Teresa Pérez, afín a Ione Belarra y coportavoz del partido a nivel nacional. El partido morado se encuentra inmerso en un proceso de primarias que culminará el dos de febrero, cuando se conocerá el nuevo líder o lideresa autonómica así como el equipo de coordinación que tomará las riendas de la delegación y pondrá fin a la etapa de la gestora que está al cargo de Podem en la Comunitat Valenciana tras la dimisión de la anterior ejecutiva tras perder las elecciones del 28M.

La dirección nacional ha propuesto a personas cercanas a la secretaria general en los distintos territorios, entre ellos el valenciano. María Teresa Pérez, la secretaria de Acción Institucional del partido es la mujer fuerte del partido en la Comunitat Valenciana y candidata considerada como "oficialista" pero frente a ella, varios grupos de militantes se están organizando para "recuperar el partido". Piden federalizar la formación para tener más poder de decisión en los territorios; "transparencia" y más escucha a las bases, fortaleciendo los círculos y el municipalismo, entre otras cosas.

La primera candidatura alternativa que salió a la luz fue la que enzabeza el catedrático en arquitectura Agustín Pérez (Alzira) bajo el nombre "Podem Militancia PV". Una propuesta que pretendía ser "unitaria" y ser un reflejo de la diversidad en la militancia valenciana de Podem en toda la Comunitat, desde Castellón hasta Alicante. Con todo, hace unos días surgió una segunda opción alternativa, "Gent de Podem", que tiene como cabeza de cartel a Arantxa Torres (ex concejala de Riba-Roja del Túria) y que se abrió desde un primer momento a pactar con los de Agustín Pérez para ser más fuertes.

Alternativa única a contrarreloj

Ahora, ambas propuestas confirman que empiezan negociaciones para integrarse en una sola candidatura que haga frente a la propuesta de la dirección nacional de Podemos con el federalismo y la transparencia por bandera. Eso sí, el tiempo corre en su contra y los acuerdos tendrán que cerrarse lo antes posible, pues el próximo sábado es la fecha que marca el calendario interno para publicar las candidaturas definitivas que optarán a las primarias.

La unión entre "Podem militancia PV" y "Gent de Podem" es, para ambos grupos, "fundamental" para presentar "una alternativa sólida y coherente frente a la oficialidad". Desde el equipo de Agustín Pérez afirman que "no se podrá cambiar nada en Podem si no se reasume el paradigma de la horizontalidad y el rechazo al ejercicio de la política como una incorporación a la 'casta'". Gent de Podem, por su parte, matizan que hoy comenzarán a dialogar y que, a pesar del estrecho calendario, todavía no hay acuerdos cerrados, aunque esa es la intención.